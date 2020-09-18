Промышленные предприятия выводят на работу пожилых сотрудников

Прошло полгода с момента, когда граждане возраста 65+ вошли в группу риска по коронавирусу. Тем, кто трудится, запретили покидать дом: отправили на удалённый режим работы или больничный лист. Сейчас натиск коронавирусной инфекции в нашем регионе ослаб. Каждую неделю вводятся всё новые послабления в режим повышенной готовности, но запрет на передвижение пожилых людей остаётся в силе. Мы узнали, как сегодня складываются отношения возрастных специалистов с работодателями и кто из них по-прежнему выходит на смену.

Указ губернатора Евгения Куйвашева, предписывающий ограничительные меры во время пандемии, практически не коснулся системообразующих предприятий с непрерывным производством. Однако там составлены щадящие графики для пожилых сотрудников, некоторых отправили на «удалёнку» и вызывают только в случаях аврала. Например, в компании «ЕВРАЗ» в Нижнем Тагиле сообщили, что предпринимают все меры по созданию максимально безопасных условий для работников старше 65 лет. Там, где это возможно, людей отправляют на дистант. Такую же информацию подтвердили в Ревде на Среднеуральском медеплавильном заводе (входит в УГМК-Холдинг).

Остальные работодатели либо в обход законодательных актов вывели сотрудников возраста 65+ на работу, либо принудили их к расторжению трудовых договоров. Есть и примеры цивилизованных трудовых отношений. Например, в штате нижнесалдинского Научно-исследовательского института машиностроения 72 сотрудника отметили своё 65-летие. Институт входит в структуру «Роскосмоса», специализируется на изготовлении и испытании ракетных двигателей малой тяги. В число работников, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным, здесь попали опытные производственники, операторы котельных и лидер профсоюза.

– Я работал удалённо всего несколько дней. Затем надо было подготовиться к Дню космонавтики, майским праздникам, занятиям спортом на свежем воздухе, чтобы коллектив не оставался на обочине жизни. Потребовали неотложного решения житейские заботы наших сотрудников, ведь к нам идут и с радостью, и с болью. Занимаюсь оказанием моральной и материальной поддержки, – делится председатель профкома Владимир Канаев, который скоро отметит 70-летие.

А работавший на испытательных стендах 67-летний Леонид Таморовщенко во время пандемии принял решение уйти на заслуженный отдых.

– Посидел два месяца на больничном. Когда вышел, понял, что пора на пенсию. На диване не засижусь: летом – сад, зимой – лыжи, – рассказал ветеран.

И совсем уж нетипичный случай – несколько дней назад на работу в НИИМаш был принят начальник бюро обучения персонала Галина Селивёрстова. Женщине 65 лет, и дирекция возлагает на неё большие надежды по усилению кадровой работы и наставничеству.

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