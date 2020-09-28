Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили работников атомной промышленности с профессиональным праздником

В Свердловской области работают шесть предприятий Госкорпорации «Росатом». Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 28 сентября, в России отмечается День работников атомной промышленности. В этом году отрасль отмечает своё 75-летие.

По этому случаю к уральцам обратились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

Глава Среднего Урала отметил, что сегодня Россия является ядерной сверхдержавой: при участии отечественных специалистов по всему миру построено более 70 блоков АЭС. Одним из крупнейших центров развития атомной промышленности является Свердловская область. В регионе работают шесть предприятий Госкорпорации «Росатом».

«Благодарю вас за добросовестный труд, высокую ответственность и профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем нелёгком труде на благо Свердловской области и России!», - сказал губернатор.

Людмила Бабушкина подчеркнула, что достижения работников атомной промышленности применяются не только для выполнения заказов оборонно-промышленного комплекса, но и в мирных целях: в энергетике и медицине. «С участием Уральского федерального университета создаётся кластер производителей радиофармпрепаратов и техники для ядерной медицины. Циклотронный центр ядерной медицины выпускает препараты-маркеры для обнаружения раковых клеток», - рассказала Людмила Бабушкина.

Полные тексты поздравлений опубликованы в «Областной газете» №180. В этом же номере вышел текст о том, что на Белоярской атомной станции «обкатают» топливо будущего: в 2021 году начнётся полномасштабный переход четвёртого энергоблока с реактором БН-800 к активной зоне с полной загрузкой так называемым МОКС-топливом.

Добавим, поздравления в адрес работников атомной промышленности также направили Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Михаил Мишустин.