Уральская промышленность не сбавляет темпы производства

Основную часть продукции дегтярское предприятие будет поставлять в российские регионы, однако 20 процентов пойдут на экспорт в Европу. Фото: Министерство промышленности и науки Свердловской области

Несмотря на пандемию, объёмы производства на предприятиях Свердловской области снизились незначительно. Об этом вчера шла речь на заседании рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения региона и оценке влияния коронавирусной инфекции на работу уральских предприятий.

Напомним, данная рабочая группа была создана в начале пандемии для оценки ситуации на предприятиях региона, а также определению мер поддержки для них.

Если сравнивать данные за первые восемь месяцев 2019 года и 2020 года, то объём отгруженных товаров, произведённых в нашем регионе, по сравнению с прошлым годом снизился лишь на 2,5 процента. Также, несмотря на непростую экономическую обстановку, на Среднем Урале открылось 31 новое производство, в том числе 11 линий, которые специализируются на выпуске продукции по противодействию распространению инфекционных заболеваний. Пять из них получили поддержку от федерального фонда развития промышленности в размере 2,8 миллиарда рублей.

– Принятые накануне указом губернатора новые ограничения прямым образом на экономику региона не повлияют, они направлены лишь на то, чтобы замедлить распространение инфекции. Сегодня всем надо понимать, что неукоснительное соблюдение масочного режима — это норма, которая распространяется на всех без исключения, — заверил первый заместитель главы региона Алексей Орлов, который руководил заседанием рабочей группы.

В тему Так, во время пандемии на базе Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром» запустили цех, который занимается выпуском установок проветривания для горнодобывающих предприятий. В этот проект было вложено 100 миллионов рублей, а штат предприятия удалось расширить на 100 человек. К слову, по словам гендиректора «Вентпрома» Олега Горшкова, несмотря на трудности, с которым столкнулись многие предприятия отрасли, заказы у этого завода расписаны на два года вперёд. А в Дегтярске было запущено производство по выпуску оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов мощностью 300 единиц в год. Предприятие получило поддержку в размере 20 миллионов рублей – деньги федерального фонда развития промышленности и областного фонда технологического развития промышленности.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».