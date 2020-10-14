Назначен новый гендиректор ПАО "Уралхиммаш"

Новвый гендиректор вступает в должность с заврашнего дня. Фото: Алексей Кунилов

Совет директоров екатеринбургского предприятия принял решение о смене гендиректора. Им стал Сергей Карачков, который до этого работал в ГУП "Уральский электрохимический комбинат" и возглавлял Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика".

Он вступает в должность с заврашнего дня, сообщили "Облгазете" в пресс-службе ПАО "Уралхиммаш" (предприятие входит в группу ОМЗ).

"Мы уверены, что успешный опыт управления производственными активами позволит Сергею Михайловичу выполнить ключевые задачи, поставленные перед предприятием: расширить рынки присутствия и номенклатуру выпускаемой продукции, реализовать программу повышения операционной эффективности, а также организовать систему качественного и своевременного исполнения заказов", - приводит пресс-служба слова гендиректора ПАО ОМЗ Евгения Кислицына.

Известно, что Сергей Карачков - урожнец Новоуральска. Окончил Московский инженерно-физический институт и ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет". Является кандидатом социологических наук.

Предыдущий гендиректор Александр Максимов возглавлял Уралхиммаш с мая 2019 года. О причинах его ухода не сообщается.

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