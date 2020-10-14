Темы дня

Экономика / Промышленность
14 октября 2020, 16:22

Назначен новый гендиректор ПАО "Уралхиммаш"

Рабочий заниается сваркой

Новвый гендиректор вступает в должность с заврашнего дня. Фото: Алексей Кунилов

Совет директоров екатеринбургского предприятия принял решение о смене гендиректора. Им стал Сергей Карачков, который до этого работал в ГУП "Уральский электрохимический комбинат" и возглавлял Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика".

Он вступает в должность с заврашнего дня, сообщили "Облгазете" в пресс-службе ПАО "Уралхиммаш" (предприятие входит в группу ОМЗ).

"Мы уверены, что успешный опыт управления производственными активами позволит Сергею Михайловичу выполнить ключевые задачи, поставленные перед предприятием: расширить рынки присутствия и номенклатуру выпускаемой продукции, реализовать программу повышения операционной эффективности, а также организовать систему качественного и своевременного исполнения заказов", - приводит пресс-служба слова гендиректора ПАО ОМЗ Евгения Кислицына.

Известно, что Сергей Карачков - урожнец Новоуральска. Окончил Московский инженерно-физический институт и ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет". Является кандидатом социологических наук.

Предыдущий гендиректор Александр Максимов возглавлял Уралхиммаш с мая 2019 года. О причинах его ухода не сообщается.

Читайте также:

Уралхиммаш отказался от перехода на четырёхдневку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.10.2020, 17:40 / Общество
В Кольцово у жителя Китая конфисковали 9 миллионов рублей
14.10.2020, 17:21 / Общество
Россия возобновляет авиасообщение ещё с тремя странами
14.10.2020, 16:45 / Общество
Опубликованы эскизы зоны отдыха, которая появится в центре Екатеринбурга
14.10.2020, 16:34 / Общество
В Екатеринбурге возобновится движение троллейбуса №13
14.10.2020, 16:22 / Экономика
Назначен новый гендиректор ПАО "Уралхиммаш"