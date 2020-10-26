«Титановую долину» покинул очередной резидент

Планировалось, что компания запустит производство в 2021 году. Объём инвестиций должен был составить 848 млн рублей, количество рабочих мест – 83 Фото: Алексей Кунилов

Особую экономическую зону «Титановая долина» покинул очередной резидент. От проекта отказалась финская компания «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург», которая планировала наладить на Урале производство упаковок для яиц и держателей для чашек.

В письме «Титановой долине» компания обозначила причину такого решения – необходимость оптимизировать свои расходы из-за непростой экономической ситуации. Ещё один аргумент – задержка на четыре месяца выполнения проектных и изыскательных работ управляющей компанией (этому также помешала пандемия коронавируса). К слову, Huhtamaki является резидентом ещё одной экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

Фирма Huhtamaki не первой покинула «Титановую долину». Осенью прошлого года из числа резидентов ОЭЗ вышел «СТОД-УРАЛ», который планировал построить на площадке деревообрабатывающий комплекс. На производстве предполагалось создание 800 рабочих мест.

Ранее в Счётной палате РФ отметили, что послабления для бизнеса, установленные на территориях особых экономических зон, не оказывают прорывного действия на экономику. Аудиторы рассчитывают, что результаты будут лишь спустя время. Тем не менее эффективность функционирования Титановой долины за 2019 год российским Министерством экономического развития была оценена на 87 процентов.

Сейчас, без учёта Huhtamaki, в состав экономической зоны входят 17 резидентов, производственную деятельность осуществляют только четверо из них. В настоящий момент объём федеральных инвестиций в «Титановую долину» составил 1 млрд рублей, из регионального бюджета – 2,4 млрд рублей, 339,5 млн – внебюджетные источники.

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