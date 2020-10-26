В III квартале Свердловская область показала лучший за год результат по строительству жилья

В III квартале в Свердловской области в строй ввели 592 тыс. кв. м жилья. Фото: Галина Соловьёва.

В III квартале в Свердловской области в строй ввели 592 тыс. кв. м жилья. По сравнению с двумя предыдущими кварталами, в каждом из которых было построено не более 400 тыс. «квадратов», это лучший результат.

Достичь его удалось в основном благодаря объёмам строительства, которые были зафиксированы в сентябре. В предыдущем месяце на Среднем Урале появилось 329,7 тыс. «квадратов» жилья. Это больше, чем в июле и августе суммарно (129,5 тыс. кв. м и 132,8 тыс. кв. м соответственно), следует из данных Свердловскстата.

Площадь сданного в сентябре жилья в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В целом результат III квартала вырос за год на 20,7%. При этом большую часть года объёмы строительства в регионе, наоборот, снижались.

Добавим, что в целом за девять месяцев 2020 года в регионе построили 1 млн 344 тысячи кв. м жилых помещений, что на 12,5% больше, чем за январь — сентябрь 2019 года.

Напомним, в 2020 году перед Средним Уралом стоит задача сдать в эксплуатацию 2,6 млн квадратных метров жилых помещений, а в ближайшие несколько лет объёмы возведения жилья в Свердловской области должны достигнуть 3,5 млн «квадратов» в год. О том, насколько целесообразны и выполнимы эти показатели в сложившихся условиях, «Областная газета» недавно поговорила с директором Института строительства и архитектуры УрФУ Алексеем Крупкиным.