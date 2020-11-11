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Экономика / Промышленность
11 ноября 2020, 19:01

Уже четыре города региона используют систему цифровой экономии ресурсов

ЛЭП

Энергосбережение называют пятым видом топлива Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области ещё одна территория подключилась к разработанной региональным Институтом энергосбережения Матрице ресурсосбережения – РИАС «МаРС». Это Верхний Тагил. Теперь в регионе уже четыре города апробируют модель так называемой диспетчеризации, целью которой является экономия ресурсов: ранее к цифровым системам был подключён ряд учреждений Сухого Лога, Североуральска и Берёзовского.

С такими результатами область подошла к Международному дню энергосбережения, который отмечается 11 ноября.

  • Диспетчеризация – использование программы, при которой прибор учёта отправляет показания без участия человека.

Свердловские муниципалитеты либо разрабатывают свои системы энергосбережения, либо используют РИАС «МаРС».

При диспетчеризации городские округа, как правило, подключают к системе муниципальные бюджетные учреждения: так, Верхний Тагил подключил к РИАС «МаРС» два детских сада и Дом культуры.

Про РИАС «МаРС» «Облгазета» уже писала, но всё же напомним нашим читателям, что это цифровой продукт, состоящий из нескольких самостоятельных программ-модулей, из которых два – «ЭнергоАтлас» и «Биржа энергосервисных контрактов» известны уже около десятка лет. Модуль «ЭнергоАтлас» – это интерактивная карта Свердловской области, на которой можно увидеть в режиме реального времени расходы электричества и воды в каждой из организаций, включённых в «ЭнергоАтлас». Показания расхода ресурсов снимаются и фиксируются автоматически. Именно к этой программе подключаются города области. Модуль «Биржа энергосервисных контрактов», в свою очередь, предназначен для привлечения инвесторов – содержит расчёт инвестиционной привлекательности объектов.

Недавно в Матрице появились ещё два модуля. О них рассказал директор Института энергосбережения Василий Фадеев:

– В данный момент внедряются два модуля: «Инвестиционные программы» и «Лимитирование». Первый представляет собой площадку, где приводятся в соответствие мероприятия по развитию инфраструктуры муниципальных образований и мероприятия по модернизации систем снабжения поставщиков энергоресурсов. Второй – это комплекс расчётных и аналитических инструментов, которые позволяют регулировать потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями Свердловской области с учётом требований федерального законодательства и современных представлений об эффективности.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области
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