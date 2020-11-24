В Нижнем Тагиле появится индустриальный парк площадью 40 гектаров

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось накануне на площадке пресс-центра ТАСС-Урал. Фото: скриншот записи пресс-конференции

В Нижнем Тагиле появится «Индустриальный парк «Восточный» площадью 40 гектаров. Соглашение об этом подписали глава города Владислав Пинаев и генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачек.

Подписание соглашения о сотрудничестве в части реализации проекта состоялось накануне в Екатеринбурге.

«Сегодня мы обсудили ряд направлений, по которым мы можем взаимодействовать с корпорацией, и одно из них – развитие площадки индустриального парка «Восточный». Компетенции, которые есть у корпорации, помогут нам реализовать данный проект и подготовить площадку для новых высокотехнологичных производств», - приводит слова Владислава Пинаева пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Мэр города отметил, что особое внимание в ходе реализации проекта будет уделено безопасности: предприятия, которые появятся в индустриальном парке «Восточный», должны отвечать соответствующим требованиям, а санитарно-защитные зоны производств должны находиться в границах парка, расположенного в районе Сухоложский.

По словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Максима Прачека, создание индустриальных парков в стране идёт большими темпами, но федеральную поддержку получают только самые лучшие инвестиционные площадки.

«Ключевым моментом в поддержке таких площадок является их успешность. На практике это означает, что территория должна обрести качественных и серьёзных инвесторов, которые станут ключевыми для развития данной площадки», - подчеркнул Максим Прачек.

Владислав Пинаев отметил, что в регионе уже есть компании, которые проявили интерес к проекту. Кроме того, есть потенциальный крупный инвестор, который готов вложить средства в развитие практически половины всей территории индустриального парка, общая площадь которого составит около 40 гектаров. Ожидается, что проект может создать в муниципалитете до 500 квалифицированных рабочих мест.