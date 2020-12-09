В Полевском, несмотря на кризис, появились новые рабочие места

УЗМО занимается производством металлических конструкций – опор для линий электро-передачи и сотовой связи, винтовых свай, мачт освещения. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские предприятия, несмотря на коронакризис, обновляют существующие производства и создают новые. Вчера Уральский завод многогранных опор в Полевском запустил цех горячего цинкования, он позволит УЗМО увеличить производственные мощности и создать новые рабочие места. Последнее, к слову, происходит нечасто, что особенно ценно, учитывая экономическую ситуацию.

Горячее цинкование – покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии. Стоимость проекта по обновлению цеха составила 211 млн рублей, средства привлекались при помощи займов. Как пояснил заместитель министра промышленности и науки области Игорь Зеленкин, сейчас предприятие выпускает около 500 тонн оцинкованных металлоконструкций в месяц, в ближайшее время оно сможет увеличить производственные мощности вдвое. Замминистра подчеркнул, что впереди строительство объектов для Универсиады, и власти надеются, что УЗМО будет участвовать в поставке продукции.

Кроме того, на предприятии на момент запуска цеха появилось 60 дополнительных рабочих мест. На УЗМО нам сообщили, что позже их количество вырастет до 90.

– Состояние экономики страны и региона привело к сокращению рабочих мест, предприятие их создаёт. Люди будут получать стабильную заработную плату и отчислять налоги, – поделился своим мнением глава Полевского Константин Поспелов. – Кроме того, сейчас мы активно меняем опоры освещения в городе. Парадокс в том, что в городе производят эти опоры, а покупать их нам приходится за тридевять земель у другой организации. Я бы с удовольствием применял на территории продукцию местного предприятия, если бы 44-й федеральный закон о госзакупках позволял это. Поэтому для нас это – не только рабочие места, но и возможность применить продукцию предприятия на территории Полевского, если для этого будут созданы условия.

Отметим, что УЗМО – не единственное предприятие, которое решилось на реализацию крупных проектов в кризис. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что за 9 месяцев в регионе было запущено и обновлено 31 новое промышленное производство. В прошлом году этот показатель был лишь 29. В министерстве промышленности и науки области пояснили, что это проекты по запуску новых производственных линий, обновлению существующих, производству новой продукции.

В этом году проекты начали ЕВРАЗ-НТМК, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, Уралвагонзавод и другие. Как объяснил «Областной газете» первый заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Павел Лыжин, причиной этому стало желание компаний побыстрее закончить проекты, которые находились в максимальной степени готовности. Ещё одна причина – закрытие границ: предприятиям пришлось серьёзно заняться производством отечественных аналогов импортной продукции.

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