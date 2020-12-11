Потенциал Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения оценят к весне 2021 года

Мариинский прииск – одно из четырёх основных месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Фото: Павел Ворожцов

Мариинский прииск приступил к комплексной геолого-экономической оценке Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Работы планируется завершить до марта 2021 года.

Месторождение Мариинского прииска относится к категории стратегических, при этом последний оперативный подсчёт запасов по результатам проведенных геологоразведочных работ производился в 1992 году. Новая оценка позволит актуализировать значимость рудника с учётом потенциала недр, рациональных и эффективных методов добычи.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, по результатам оценки будет принято решение по направлению дальнейшего развития рудника.

«Это крайне важный шаг, поскольку предприятие играет большую роль в жизни посёлка и его жителей и Свердловской области», – подчеркнул министр.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, проект по изучению недр реализуется Мариинским прииском с 2015 года. Он направлен на увеличение уровня добычи по основным категориям: изумруды, берилл и оксид берилла в сравнении с числящимися на сегодняшний день данными на государственном балансе.

Отмечается, что на Мариинском прииске было отбито более 141 тыс. кубометров горной массы, из которых получено 670 кг изумрудов, 12 кг александритов и более 27 тонн бериллов. В мае 2019 года на Мариинском прииске был найден редкий изумруд весом 1,6 кг. Камень стал крупнейшей находкой в стране за последние 29 лет.

Мариинский прииск – одно из четырёх основных месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Стратегия развития рудника была утверждена в январе 2020 года. Она направлена на увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года.

Проводимые исследования являются частью инвестиционной программы, реализуемой в отношении предприятия Госкорпорацией "Ростех".