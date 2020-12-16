Объёмы промпроизводства в Свердловской области выросли на 1,8%

Особенно заметно свердловские предприятия нарастили объёмы производства лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области продолжается процесс восстановления объёмов промышленного производства, которые заметно снизились с началом пандемии. За 11 месяцев текущего года показатель вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Месяцем ранее рост составлял 1,2%. Тогда впервые за несколько месяцев в регионе зафиксировали увеличение темпов роста объёмов промпроизводства.

В январе-ноябре объёмы обрабатывающих производств на Среднем Урале выросли на 2,1%. Особенно заметно свердловские предприятия нарастили производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 58,2%). Объёмы полиграфической деятельности стали больше на 44,9%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий показало рост на 17,4%.

В то же время в регионе на 8,5% снизилось производство бумаги и бумажных изделий, на 5,5% - производство изделий из дерева и пробки, на 4,5% - производство химических веществ и химических продуктов, следует из данных Свердловскстата.

Добыча полезных ископаемых выросла на 1,4%. Сфера водоснабжения и водоотведения показала рост на 4,5%. А вот в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром зафиксировано снижение показателя (-1,3%).

Добавим, в месячном выражении промышленность региона увеличила объёмы производства на 5,8%.