В ТОСЭР «Новоуральск» появился восьмой резидент

Восьмым резидентом ТОСЭР «Новоуральск» стало НПО «Центротех». Фото: Владимир Мартьянов.

Восьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» стало НПО «Центротех». Предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» намерено инвестировать в расширение производства около 1 млрд рублей.

В ТОСЭР будет создано не менее 200 новых рабочих мест, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В рамках соглашения с управляющей компанией АО «Атом-ТОР» новый резидент планирует реализовать шесть проектов - по модернизации производства газовых центрифуг, созданию производства накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах, выпуску оборудования для систем очистки бурового раствора, производства электролизеров, созданию центров аддитивных технологий и технологической компетенции «полимерные композиционные материалы».

Напомним, статус ТОСЭР Новоуральск получил в феврале 2019 года.

Ранее в ТОСЭР в качестве резидентов зарегистрировались «Атоммашкомплекс», ООО «Уральский завод капитального ремонта», ООО НПП «Керамические системы» и ООО «Металлект», ООО «Производство», ООО «АтомХимПро», ООО «Экоальянс». Общий объём инвестиционных обязательств резидентов ТОСЭР составляет около 4 млрд рублей.