Два уральских завода попали в санкционный список Минторга США

В перечень попали и два завода из Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Министерство торговли США внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств. В перечень попали в том числе Служба внешней разведки, Минобороны РФ и два уральских предприятия.

Список опубликован на сайте американского ведомства. В него попали организации, которые по версии правительства США связаны с Вооружёнными силами России. В числе прочих под санкции попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», компания «Вертолёты России», «Гражданские самолёты Сухого» и специальный лётный отряд «Россия».

В перечень попали и два завода из Свердловской области. Речь идёт об ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» и ПАО «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда). Эти предприятия не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий США.

В общей сложности в санкционный список Минторга США вошли 103 организации из России и Китая. 45 из них российские, 58 — китайские.

Как сообщает Интерфакс, меры вступят в силу после того, как 22 декабря список будет опубликован в Федеральном реестре США.