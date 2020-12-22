Темы дня

Экономика / Промышленность
22 декабря 2020, 11:21

Два уральских завода попали в санкционный список Минторга США

В перечень попали и два завода из Свердловской области.

В перечень попали и два завода из Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Министерство торговли США внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств. В перечень попали в том числе Служба внешней разведки, Минобороны РФ и два уральских предприятия.

Список опубликован на сайте американского ведомства. В него попали организации, которые по версии правительства США связаны с Вооружёнными силами России. В числе прочих под санкции попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», компания «Вертолёты России», «Гражданские самолёты Сухого» и специальный лётный отряд «Россия».

В перечень попали и два завода из Свердловской области. Речь идёт об ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» и ПАО «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда). Эти предприятия не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий США.

В общей сложности в санкционный список Минторга США вошли 103 организации из России и Китая. 45 из них российские, 58 — китайские.

Как сообщает Интерфакс, меры вступят в силу после того, как 22 декабря список будет опубликован в Федеральном реестре США.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 13:46 / Общество
Евгений Куйвашев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
22.12.2020, 13:30 / Общество
Евгений Куйвашев пообещал выделить 14 миллионов на школу в Новолялинском ГО
22.12.2020, 13:28 / Культура
«Спросите у главы»: Евгений Куйвашев - о том, почему в Верхней Синячихе нет нового клуба
22.12.2020, 13:17 / Культура
Евгений Куйвашев заказал косоворотку в ходе своей пресс-конференции
22.12.2020, 13:16 / Общество
Коронавирусом заболели ещё 28 776 жителей России