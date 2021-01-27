В 2020 году объёмы промпроизводства в Свердловской области выросли на 2,3%

В 2020 году объёмы промышленного производства в Свердловской области выросли на 2,3%.

В 2020 году объёмы промышленного производства в Свердловской области выросли на 2,3%. Сохранить положительную динамику показателя удалось за счёт отдельных отраслей производства.

Одной из таких отраслей стало производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. За год его объёмы выросли на 60%. Также существенный рост показали полиграфическая деятельность (+46,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+18,8%), а также производство прочих готовых изделий (в 3,4 раза).

В целом в обрабатывающих производствах рост показателя составил 2,5%, в добыче полезных ископаемых - 1%, в сфере водоснабжения и водоотведения - 6,8%. В то же время сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром зафиксировала снижение на 0,3%, следует из данных Свердловскстата.

Отметим, что в декабре 2020 года объёмы промпроизводства в регионе увеличились на 8% по сравнению с декабрём 2019 года и на 2,4% по сравнению с ноябрём 2020-го.

Как сообщала ранее "Областная газета", за 11 месяцев прошлого года показатель вырос на 1,8%. На Среднем Урале продолжается процесс восстановления объёмов промышленного производства, которые заметно снизились с началом пандемии.