Индекс промышленного производства в России снизился, а в Свердловской области вырос

Многие предприятия области продолжили работать в период коронавирусных ограничений Фото: Галина Соловьева

За прошлый год в России сократилось промышленное производство. По данным Росстата, в 2020 году показатель составил 97,1 процента (то есть, снизился на 2,9 процента). Любопытно, что на Среднем Урале ситуация сложилась прямо противоположная.

Снижение индекса промпроизводства в России произошло впервые с 2009 года. Среди лидеров по снижению такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, производство транспортных средств, кожевенная промышленность, металлургия. На ситуацию серьёзно повлияли пандемия и соглашение ОПЕК+. В федеральном Министерстве промышленности и торговли уже пояснили, что снижение не носит критического характера.

Что касается Свердловской области, то здесь индекс промышленного производства не просто не упал, а даже вырос. В 2020 году показатель составил 108 процентов (то есть индекс на 8 процентов больше, чем в 2019 году). Как считает замдиректора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина, тому есть несколько причин.

– Если мы сравним индекс промышленного производства с объёмами отгрузки, то поймём, что уральские предприятия работали преимущественно на склад – либо по ранее заключённым контрактам, либо в ожидании будущего спроса, – объясняет эксперт. – В особенно неприятные ковидные месяцы разрыв был очень большой. Сейчас отгрузка постепенно восстанавливается, разрыв сокращается. Мы сильно зависим от экспортных поставок металлургов – когда они возобновятся, ситуация улучшится. Кроме того, у нас много крупных оборонных предприятий, которые не прекращали свою работу.

Любопытно, что в прошлые кризисы промышленное производство в Свердловской области, напротив, «проседало». Снижение промышленного производства наблюдалось и в 2008 году (мировой экономический кризис), и в 2015 году (когда в России продолжался валютный кризис, а на экономике страны отразилось введение санкций). Но восстановление показателя произошло быстро – очевидно, что предприятия смогли адаптироваться к изменениям.

– Сейчас кризис уникальный, – отмечает Виктория Акбердина. – Государство, реагируя на него, оказало поддержку системообразующим предприятиям. Поэтому в нашей области большинство предприятий имели возможность удержаться на плаву. В 2008 году, насколько я помню, серьёзных мер поддержки не было, но затем предприятия быстро сделали «скачок» вперёд. В 2015 году были осуществлены меры по импортозамещению, поэтому предприятия начали поставлять заказы на российский рынок и научились работать в условиях санкций.

Справка «ОГ» Индекс промышленного производства – это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада. Он определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

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