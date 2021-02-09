Для "Титановой долины" начали строить железную дорогу

Совокупный объём железнодорожных перевозок резидентов "Титановой долины" должен составить 500 тыс. тонн в год. Фото: пресс-служба СвЖД.

Свердловская железная дорога приступила к строительству железнодорожной инфраструктуры для особой экономической зоны "Титановая долина". Работы идут в рамках концессионного соглашения, заключённого между правительством Свердловской области и СвЖД.

Строительство ведётся сразу на двух площадках - на территории "Титановой долины" и на станции Верхняя Салда, в месте примыкания создаваемого пути к уже существующей инфраструктуре общего пользования. Сейчас там ведутся разметка территории и земляные работы. Затем строители займутся обустройством земляного полотна, укладкой железнодорожного пути, прокладкой коммуникаций, возведением зданий и сооружений.

На территории ОЭЗ появится 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. На станции Верхняя Салда построят два дополнительных пути, уложат 11 комплектов стрелочных переводов, выполнят переустройство систем электрификации и управления движения поездами. Завершить работы планируется в 2022 году, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Этот масштабный проект стоимостью свыше 1,6 млрд рублей позволит промышленной площадке выйти на качественно новый уровень, создать новые высокотехнологичные рабочие места", – заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Ожидается, что совокупный объём железнодорожных перевозок резидентов "Титановой долины" составит 500 тыс. тонн в год. В дальнейшем он будет расти.

Напомним, о развитии железнодорожной инфраструктуры для ОЭЗ региональное правительство и ОАО "РЖД" договорились ещё летом 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума. В октябре того же года проектная документация по строительству путей прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. В июле 2020 года концессионное соглашение было заключено. Подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обалсти Василий Старков и начальник СвЖД Иван Колесников.

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