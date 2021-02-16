На Среднем Урале вдвое выросло производство лекарств

Производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за год выросло более чем в два раза. Фото: Алексей Кунилов.

В январе 2021 года объёмы промышленного производства в Свердловской области снизились на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом в некоторых отраслях наблюдался существенный рост показателя.

Так, например, производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за год выросло более чем в два раза, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - в 2,7 раза, изготовление "прочих готовых изделий" - на 75,7%, производство химических веществ и химических продуктов - на 45,7%, производство текстильных изделий - на 26,6%.

В то же время некоторые виды производства продемонстрировали заметное снижение показателя. Это коснулось, в частности, производства готовых металлических изделий (-39,1%), машин и оборудования (-25%), прочих транспортных средств и оборудования (-32,8%). В целом объёмы обрабатывающих производств сократились на 8,9%, следует из данных Свердловскстата.

Объёмы добычи полезных ископаемых тоже снизились - на 2,9%. Зато сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также сфера водоснабжения и водоотведения показали рост - на 11,2% и на 28,8% соответственно.

Добавим, что в месячном выражении объёмы промпроизводства в регионе упали на 37,7%.

Напомним, в 2020 году объёмы промпроизводства в Свердловской области показали положительную динамику, увеличившись на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на пандемию.