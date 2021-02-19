Свердловские предприятия ОПК увеличили долю гражданской продукции до 35%

Выпуск аппаратов ИВЛ на УПЗ за год вырос в 14 раз. Фото: Павел Ворожцов.

В 2020 году оборонно-промышленный комплекс Свердловской области нарастил долю производимой гражданской продукции. Одним из приоритеных направлений диверсификации стало производство медицинского оборудования.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, в 2019 году доля продукции гражданского назначения у свердловских оборнщиков составляла 32%, а по итогам 2020 года она ожидается на уровне 35%.

Одним из лидеров по темпам роста показателя стал Уральский приборостроительный завод. Он увеличил долю гражданской продукции с 68,2% в 2019 году до 94,4% в 2020 году. По словам коммерческого директора предприятия Юрия Валутова, это произошло, в частности, за счёт выпуска аппаратов ИВЛ, который в натуральном выражении за год вырос в 14 раз.

Расширять производство медтехники продолжает и Уральский оптико-механический завод. Там объём гражданской продукции составил более 40%. УОМЗ освоил производство пульсоксометра и готовит выпуск аппарата ИВЛ в виде модуля импедансной томографии, который позволит контролировать состояние лёгких пациента неограниченное количество раз и не будет вредить его здоровью в отличие от компьютерной томографии. Об этом рассказал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Уральского оптико-механического завода Владимир Пелихов.

Среди других направлений гражданской продукции - транспортное машиностроение, производство радиофармпрепаратов, оборудования и расходных материалов для 3D-печати.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонщиками задачу повысить долю выпуска продукции гражданского назначения к 2025 году до 30% от общего объёма производства, а к 2030 году — до 50%.