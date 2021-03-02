Предприятия Среднего Урала могут получить до 25 миллионов за внедрение научных разработок

Промпредприятия смогут получить от 5 млн до 25 млн рублей от средств, затраченных на внедрение НИОКР. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить 100 млн рублей на возмещение промышленным предприятиям части затрат на внедрение в производство научных разработок. Одна компания может получить поддержку в размере до 25 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе по внедрению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) принимаются до 2 апреля. Их могут подать участники Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщает департамент информполитики региона.

"Промпредприятия смогут получить от 5 млн до 25 млн рублей от средств, затраченных на внедрение НИОКР, которыми они занимаются с 2018 года в рамках комплексного проекта", - заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В состав НОЦ входят, в частности, Уральский дизель-моторный завод, ЕВРАЗ-НТМК, Синара-Транспортные машины, Уральский оптико-механический завод, УГМК и НПО автоматики.

При отборе получателей финансовой помощи будут учитываться:

соответствие проекта ключевым направлениям деятельности Уральского НОЦ;

значимость, научно-технический и коммерческий потенциал проекта;

квалификация и опыт участников.

Напомним, что в декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.

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