Посол Италии в России: в июле Екатеринбург ждёт насыщенная итальянская неделя

Паскуале Терраччано (на фото) подтвердил, что ИННОПРОМ планирует посетить министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Фото: Посольство Италии в России

В Екатеринбург с деловым визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Паскуале ТЕРРАЧЧАНО. Сегодня дипломат проведёт встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Среди вопросов, которые они обсудят, будет подготовка к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021. В этом году Италия является её официальным партнёром. Перед визитом Паскуале Терраччано заочно ответил на вопросы «Облгазеты» о том, какие культурные мероприятия готовит итальянская сторона для гостей выставки и каким она видит дальнейшее сотрудничество со Свердловской областью.

Точки для взаимодействия

– Господин посол, что вы планируете обсудить с Евгением Куйвашевым?

– Встреча с губернатором будет первой в серии многочисленных встреч во время моей поездки в Екатеринбург. Я планирую представить главе Среднего Урала обширную программу мероприятий, которые мы готовим в качестве страны-партнёра на выставке ИННОПРОМ. Мы решили не только обеспечить присутствие компаний высочайшего уровня, но и сопроводить экономическую часть богатой культурной программой, чтобы провести полноценную итальянскую неделю.

Главной темой встречи с Евгением Владимировичем, разумеется, станут возможности развития сотрудничества между динамичной и стабильной Свердловской областью и Италией. Ваш регион обладает обширной сетью торгово-промышленных предприятий, а его высокая и постоянно растущая интернационализация не может не заинтересовать страну с такими сильными традициями мануфактурного производства, как Италия. К тому же наша страна уже имеет значительное присутствие в регионе. Затем мы обсудим с губернатором состояние двусторонних отношений в области экономики и культуры и возможности их укрепления.

– Какие компании и отрасли Италия собирается представить на выставке?

– На данный момент мы заканчиваем отбор компаний, которые привезём в Екатеринбург и которые будут представлены в нашем павильоне площадью 3000 квадратных метров. Но уже сейчас могу сказать, что это будут компании, отличающиеся высоким уровнем технологий и инноваций. Мы уделяем особое внимание сферам промышленной автоматизации, искусственного интеллекта, аддитивного производства, в том числе 3D-печати. То есть тем секторам, которые, как мне кажется, хорошо подходят под тему выставки этого года – «Гибкое производство».

Национальное достояние

– Год назад сообщалось о культурной программе, которую итальянская сторона собиралась организовать в рамках ИННОПРОМа в прошлом году. Всё намеченное остаётся в силе или пандемия скорректировала эти планы?

– Мы готовим чрезвычайно насыщенную программу, которая будет соответствовать высоким ожиданиям, возложенным на Италию как на страну – почётного гостя. Она будет также включать мероприятия, открытые для всех: от джазовых концертов до представлений флагоносцев и уличных артистов, которые, я уверен, станут любимцами публики. В Екатеринбурге мы проведём самую настоящую неделю итальянской культуры, насыщенную самыми разнообразными событиями. Помимо тех, что будут предложены широкой публике, это концерт с участием дирижёра Фабио Мастранджело и итальянских певцов в Свердловской филармонии, а также серия кинопоказов, подготовленная Итальянским институтом культуры. Но самым ярким событием, чьё значение сложно переоценить, станет выставка, посвящённая Леонардо да Винчи, на которой будет представлен его «Кодекс о полёте птиц» (составлен художником в 1505 году и сейчас хранится в Королевской библиотеке Турина. – Прим. ред.).

– Если к моменту старта выставки границы между нашими странами всё ещё не откроют, как будет организован приезд итальянской делегации в Екатеринбург?

– Искренне надеюсь, что к июлю эпидемиологическая ситуация улучшится и существующие ограничения на въезд будут по меньшей мере ослаблены. В любом случае министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил меня в том, что въезд участников ИННОПРОМа и ввоз необходимых грузов будет упрощён. Помимо поддержки нашей страны, позволившей подготовить столь амбициозную программу, для успеха выставки необходима помощь российских властей.

– Как ИННОПРОМ повлияет на дальнейшее взаимодействие Италии и Свердловской области?

– Главным образом влияние выставки будет состоять в возобновлении интереса к региону, проявляющему большое внимание к итальянскому промышленному оборудованию, металлам, химии и технологиям, – это лишь некоторые строчки нашего экспорта в Свердловскую область. Будущее нашего сотрудничества будет основано на разнообразном торговом обмене, который, помимо всего вышеперечисленного, будет касаться также мебели, моды, домашнего оборудования, пищевой промышленности, хотя на ИННОПРОМе эти сектора и не будут представлены.

Италия как страна-преобразователь может укрепить своё промышленное присутствие в Свердловской области, а последняя, в свою очередь, может повысить уровень индустриализации, интернационализации, технологического развития, в том числе за счёт целевого использования сырья. Ежегодный объём итальянского экспорта в регион составлял до пандемии более 100 миллионов евро. После года кризиса и снижения этого уровня наша цель состоит в том, чтобы содействовать заключению крепких торговых и промышленных партнёрств, которые позволят начать постковидное восстановление, в том числе в области инноваций и продвинутых технологий.

Совместные проекты

– Сотрудничать Италия и Свердловская область начали ещё до ИННОПРОМа. В 2019 году гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик и президент некоммерческого партнёрства «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «Джим-Унимпреза» Джорджио Каллегари подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает расширение связей между свердловским и итальянским бизнесом. Какие мероприятия реализуются в рамках этого соглашения?

– Это соглашение позволило итальянским компаниям лучше узнать о потенциале вашей области. Помимо этого, благодаря ему появились интересные возможности для экспорта и поставок итальянских технологий на Средний Урал в области машиностроения и металлургии.

– Есть ли у Италии и Свердловской области планы по созданию совместных предприятий в промышленности?

– Мы постоянно работаем над выявлением новых возможностей для итальянских компаний в Свердловской области. В этой рабочей поездке меня сопровождают все представители «Системы Италия» (подразделений итальянского МИДа, занимающихся внешнеэкономической политикой. – Прим. ред.). Они здесь для того, чтобы наладить диалог и укрепить контакты, позволив итальянским предпринимателям лучше узнать своих свердловских партнёров, особенности региона и его промышленной структуры.

– В прошлом году по сравнению с 2019-м товарооборот России с Италией снизился. Годом ранее тоже было зафиксировано снижение показателя. Стоят ли задачи по его увеличению?

– В 2020 году экспорт Италии в Россию снизился на 8,7 процента по сравнению с 2019-м из-за спада спроса, вызванного пандемией и, как следствие, рецессией. Думаю, достаточно привести всего два обстоятельства, позволяющих подтвердить, что Россия есть и будет всё в большей мере приоритетным рынком для Италии. Первое – это то, что совокупный спад нашего экспорта во все страны мира в 2020 составил 9,7 процента, при этом, если брать только Российскую Федерацию, эта цифра составляет, повторюсь, 8,7 процента. Это важный показатель, который свидетельствует об особом уровне и стратегическом значении нашего экспорта в Россию, несмотря на отрицательное влияние сегодняшнего кризиса. Второе – доля Италии в общемировом объёме импорта в Россию в 2019 году равнялась 4,5 процента, а в 2020-м – 4,4 процента. Это также важный показатель, дополняющий предыдущий.

Разумеется, у нас были значительные потери, но тем не менее общий высокий уровень нашего экспорта очевиден. В отсутствии новых потрясений я придерживаюсь оптимистичных прогнозов для наших великих стран, уже нацеленных на консолидацию и восстановление.

Из истории ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 2010 года, но первый официальный партнёр среди стран мира у него появился в 2015 году. Тогда им стал Китай. В последующие годы этот статус получали Индия (2016), Япония (2017), Республика Корея (2018) и Турция (2019).

Досье «ОГ» Паскуале Терраччано родился 4 мая 1956 года в Неаполе. В 1978 году окончил юридический факультет Неаполитанского университета. В 1981 году поступил на дипломатическую службу. В 1995 году стал советником, личным секретарём министра иностранных дел Италии, в 2010 году занял должность руководителя кабинета министра иностранных дел. Послом Италии в России работает с 2018 года. Владеет английским, французским, испанским, португальским и русским языками.

Между тем Свердловская область имеет давние промышленные связи с Итальянской Республикой, которые восходят ко временам Советского Союза. В частности, ещё в 1986 году на базе Ревдинского кирпичного завода был построен новый производственный цех, оборудованный автоматической линией итальянской фирмы «UNIMORANDO». По словам бывшего директора производственного объединения «Свердловскстройматериалы» Виктора Сиваша, цех выпускал до 65 миллионов кирпичей в год, которые расходились по всей стране.

Пандемия коронавируса В январе Паскуале Терраччано сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V». Как передаёт ТАСС, дипломат не столкнулся с какими-либо побочными эффектами.

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Опубликовано в №... от 18.03.2021 под заголовком «...»