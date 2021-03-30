ИННОПРОМ выходит за границы

Выставка пройдёт на площадке выставочного центра НВЦ «Узэкспоцентр» в Ташкенте. Фото: Официальный сайт выставки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ готовится к первому зарубежному старту. С 5 по 7 апреля Ташкент примет «Большую промышленную неделю в Узбекистане».

В программу выставки включены порядка 15 сессий, посвящённых международному сотрудничеству, цифровому производству, конкурентоспособности. Особое внимание организаторы мероприятия намерены уделить теме развития фармацевтического рынка и производства медицинских изделий в условиях пандемии.

Как отмечается на сайте Большой промышленной недели, свои продукты и технологии на выставке презентуют более 200 экспонентов, в том числе из Китая, Германии, Италии, Кореи, Японии, Турции, Франции и Евразийского экономического союза. Посетителями стендов станут представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана и Афганистана. Именно на развитие промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии и нацелена выставка.

Всего в течение трёх дней столица Узбекистана должна принять более 8 тысяч участников «выездного ИННОПРОМа». По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, из России в Ташкент прибудут свыше 1,1 тысячи человек. Свои экспозиции готовят 12 регионов страны, среди которых и Свердловская область.

Как рассказали «Облгазете» в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, от региона на Большую промышленную неделю в Узбекистан отправится делегация в составе 120 человек. Кто именно в неё войдёт и какие компании будут представлены на стенде региона, изданию оперативно уточнить не смогли.

Но, как следует из проекта деловой программы, в выставке планирует принять участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский (в качестве исполняющего обязанности главы региона) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Первый выступит в качестве спикера на главной пленарной сессии межрегионального форума «Россия – Узбекистан: промышленный диалог», второй – на сессии «Технологии для городов». Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в списке участников нет: сейчас он находится в отпуске.

Среди свердловских предприятий к выставке готовятся ПАО «Уралхиммаш», ООО «Уральские локомотивы», ООО «Промэнерго», АО «Кировградский завод твёрдых сплавов», ООО «УГМК-Телеком», сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Цифра Несмотря на общее снижение экспорта Свердловской области в 2020 году, объём вывоза товаров в Узбекистан показал рост. За 9 месяцев прошлого года он увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 225 миллионов долларов США.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации.

Опубликовано в №055 от 31.03.2021