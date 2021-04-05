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Экономика / Промышленность
5 апреля 2021, 15:03

На Уралвагонзаводе назначили нового замгендиректора по гражданской продукции

Здание Уралвагонзавода

В сфере гражданской продукции Уралвагонзавод стремится, в том числе активизировать контрактную работу в условиях избытка полувагонов. Фото: Александр Зайцев

Им стал Борис Мягков, который в тоже время продолжит возглавлять АО "УВЗ-Транс". Предыдущий замгендиректора по гражданской продукции Кирилл Томащук назначен советником гендиректора АО "Концерн "Уралвагонзавод".

Об этом "Областной газете сообщили в пресс-службе предприятия.

В сфере гражданской продукции Уралвагонзавод стремится активизировать контрактную работу в условиях избытка полувагонов на рынке грузовых железнодорожных перевозок, перепрофилировать часть мощностей под выпуск платформ для контейнеров и перейти на контракты жизненного цикла.

"Оператор и грузоперевозчик получат не просто вагон, полувагон или другой вид продукции, но комплексную услугу по сервисному обслуживанию и техническому сопровождению на протяжении всего жизненного цикла изделия. Мы видим в таком подходе дополнительные конкурентные преимущества", – приводит пресс-служба УВЗ слова Бориса Мягкова, который займётся реализацией вышезаявленных планов.

Известно, что до апреля 2019 года он занимал должность замгендиректора АО "НПК "Уралвагонзавод". После этого он был заместителем гендиректора по коммерции и маркетингу Объединённой Вагонной Компании. С сентября 2020 года Борис Мягков снова начал трудиться в концерне "Уралвагонзавод".

Областная газета Свердловской области

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