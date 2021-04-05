Свердловскую делегацию на выездном ИННОПРОМе в Ташкенте возглавил Александр Высокинский

Свердловскую делегацию на промышленной выставке в Ташкенте возглавил Александр Высокинский. Фото: Павел Ворожцов.

В Ташкенте с 5 по 7 апреля проходит международная выставка "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане". Делегацию Свердловской области, сформированную по поручению губернатора Евгения Куйвашева, возглавляет первый замглавы региона Александр Высокинский.

С рабочим визитом в Ташкенте в составе российской миссии во главе с министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым находятся представители 40 уральских предприятий.

На площадке "Узэкспоцентра", где проходит выставка, организован стенд Свердловской области, где регион представляет новые образцы и технологии. Например, на площадке ИННОПРОМа представлена продукция группы СВЭЛ, Кушвинского трубного завода, завода "Спецтехника" и Уральского завода трубной изоляции. Также на выставку прибыли представители медицинских учреждений, вузов, Уральской торгово-промышленной палаты, Уралвагонзавода и ПНТЗ.

"Это первое выездное мероприятие после вынужденного перерыва. Считаю, что живое общение позволит нам развить партнёрские отношения, усилить лояльность потенциальных клиентов, в дальнейшем это и станет отправной точкой для расширения рыночных границ", - передаёт слова коммерческого директора Уральского завода трубной изоляции Константина Марковича департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, что на выставку также отправился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Пока провёл в Ташкенте всего несколько часов, но уже успел убедиться в том, что этот город является современным мегаполисом и прекрасно совмещает в своей архитектуре как средневековые памятники, так и современные кварталы", - пишет глава уральской столицы на своей странице в Instagram.

Свердловская область является регионом-партнёром выставки в Узбекистане. В рамках визита свердловской делегации пройдут переговоры с представителями Ферганской, Наманганской, Ташкентской областей и города Ташкента.

В 2021 году "Большие промышленные недели" также пройдут в Индонезии и Египте.

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