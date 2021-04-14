Свердловской области рекомендуют создавать новые кластеры

Спикеры экспертной сессии «Промышленные кластеры – механизм импортозамещения и развития поставщиков». Фото: Павел Ворожцов.

Технологическим туром на площадку «Уктус» Особой экономической зоны «Титановая долина» завершился 14 апреля прошедший в Екатеринбурге двухдневный межрегиональный форум «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона».

Накануне на заседаниях экспертных сессий, прошедших на площадке «Синара-центра» в Екатеринбурге, участники форума обсудили роль промышленных технопарков, особых экономических зон и промышленных кластеров в импортозамещении и локализации производств.

Как рассказала «Областной газете» министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, в дискуссиях приняли участие 125 представителей более 50 ведущих промышленных предприятий региона, а также гости из ХМАО, ЯНАО, Тюмени, Челябинска, Калуги, Москвы, Якутии и Калининграда.

Организаторов и гостей мероприятия приветствовал губернатор Евгений Куйвашев, подчеркнувший, что для Свердловской области развитие индустриальных парков является приоритетной задачей, и выразивший уверенность, что формирование кластерной промышленной политики обеспечит рост инвестиционной привлекательности региона, послужит улучшению делового климата и укреплению позиций на российских и мировых рынках. А непосредственное участие в обсуждении вынесенных в повестку форума вопросов принял первый заместитель главы региона Александр Высокинский.

Отмечалось, что Свердловская область имеет опыт успешного развития промышленных технопарков и особых экономических зон (таких как Богословский индустриальный парк, технопарк Университетский, ОЭЗ «Титановая долина» и другие). В то же время, как заметил президент Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, на сегодняшний день на Среднем Урале создан и прошёл необходимую аккредитацию всего лишь один промышленный кластер, что явно недостаточно для такого промышленно развитого региона. Действующий Уральский промышленный кластер объединяет 10 предприятий Росатома и связанных с ними производств. Между тем, по словам директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Виталия Хоценко,в Свердловской области можно создать ещё не менее пяти кластеров — в металлургии, машиностроении, химической, лесной и лёгкой промышленности. Ведь на Среднем Урале каждая из этих отраслей представлена десятками предприятий – всероссийских лидеров.

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Участие в экспертных сессиях форума приняли более 120 представителей предприятий и бизнес-структур, работающих в реальном секторе экономики. Фото: Павел Ворожцов

Спикерами дискуссии о промышленных кластерах выступили первый замгубернатора Александр Высокинский, директор департамента региональной политики Минпромторга РФ Виталий Хоценко, президент Ассоциации «Уральский промышленный кластер» Олег Елистратов. Фото: Павел Ворожцов

Дискуссии продолжались и в кулуарах форума. Фото: Павел Ворожцов

О целях и задачах форума журналистам рассказали директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Виталий Хоценко и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Фото: Павел Ворожцов