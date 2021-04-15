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Экономика / Промышленность
15 апреля 2021, 17:52

Губернатор заявил о росте макроэкономических показателей на Среднем Урале по итогам 2020 года

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Большинство ключевых макропоказателей, которые характеризуют состояние экономики в Свердловской области, по итогам 2020 года увеличились или остались на прежних значениях. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, выступая на годовом общем собрании Свердловского областного союза промышленником и предпринимателей. 

По словам губернатора, индекс промышленного производства в 2020 году к уровню 2019 года составил 102,3 процента. Объём отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций приблизился к отметке 2,5 трлн рублей (годом ранее составлял 2,4 трлн). Свердловская область также заняла 4 место в России по внешнеторговому обороту - он составил 12,5 млрд долларов. 

- Безусловно под влиянием пандемии инвестиционная активность бизнеса несколько замедлилась. Тем не менее, сворачивание особо значимых для региональной экономики проектов не произошло, - отметил Евгений Куйвашев. - Всего за 2020 год было запущено 94 социально-экономических объектов, из них 80 - это новые производства. Общий объём инвестиций по этим проектам превысил 50 млрд рублей. 

Областная газета Свердловской области

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