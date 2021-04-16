Власти попросили бизнес повысить зарплаты и больше инвестировать

Годовое собрание СОСПП впервые проходило в «Синара Центре». Фото: Павел Ворожцов

Годовое собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, несмотря на праздничную дату (15 апреля союз отметил 30-летие), не смогло обойти тему преодоления последствий пандемии коронавируса. Приехавшие поздравить предпринимателей полпред Президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев настроили их на достижение новых высот, которые позволят серьёзно оживить региональную экономику.

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Например, Владимир Якушев в своём выступлении отметил, что объём инвестиций в экономику Урала, несмотря на непростой период, вырос на 3,3 процента.

– При этом, коллеги, хочу напомнить, что наша задача – стабилизировать и наращивать инвестиционную активность, – заметил он. – Президент России определил для нас долгосрочную цель – через 10 лет объём вложений в промышленность должен вырасти на 70 процентов. Это достаточно амбициозная задача, и тут есть над чем серьёзно задуматься.

Полпред президента обратил внимание ещё на две важные задачи, которые ставит федеральный центр. Нужно вернуться к допандемийным показателям по безработице и поднять зарплаты, увеличив тем самым реальные доходы граждан страны.

– В свою очередь, власть должна делать всё, чтобы снизить административные барьеры, – заключил Владимир Якушев и пообещал оказать содействие в этом вопросе.

Отдельно на теме рынка труда остановился и Евгений Куйвашев. По его словам, уровень безработицы (в сравнении с пиковыми значениями осени 2020 года) сократился почти в два раза, а средняя зарплата в регионе за год даже выросла на 5 процентов – до 43 154 рубля.

– Это важное социальное достижение, – отметил губернатор. – Но вместе с тем размер среднемесячной зарплаты в Свердловской области остаётся ниже среднероссийского уровня. Считаю эту ситуацию неприемлемой и полагаю, что корпоративный сектор располагает необходимыми возможностями, чтобы изменить ситуацию. Достойная зарплата – это сильнейший мотивирующий инструмент не только для повышения производительности труда, но и для потребительского рынка.

Глава региона также заметил, что в регионе необходимо увеличить долю производства инновационных товаров, плотнее заниматься цифровизацией городской инфраструктуры и наращивать темпы строительства жилья, в частности, за счёт программы комплексного развития территорий.

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский пообещал, что члены союза займутся реализацией пожеланий представителей власти.

Прогноз благоприятный

Со своей точки зрения ситуацию оценили и предприниматели. Как рассказал присутствующий на годовом собрании Президент РСПП Александр Шохин, по оценкам экономистов, по итогам 2021 года темпы роста российской экономики должны составить 3,7 процента (против трёхпроцентного падения по итогам 2020 года). Но это «отскок», а тенденцию роста экономики бизнесу необходимо обеспечить на ближайшие 3–4 года. Поэтому федеральные власти обсуждают возможность запуска нового инвестиционного цикла, перезагрузки существующих инструментов поддержки бизнеса (например, специальных инвестиционных контрактов – СПИК) и внедрения новых (например, СЗПК о котором «Облгазета» подробно писала в номере за 13.04.2021).

– Кроме специальных механизмов для обеспечения роста инвестиций в проекты нужна предсказуемая экономическая и фискальная политика, – пояснил Александр Шохин. – Нужен реинжиниринг системы промышленного строительства: проводить строительную и экологическую экспертизу в режиме одного окна – сейчас приходится бегать по кругу. Есть проблема снижения налогового бремени на инвестиции: когда с инвестпроектов берут налоги до того, как они начинают генерировать прибыль, у предпринимателя резко пропадает желание вкладывать деньги. А также необходимо сокращение административного давления на бизнес со стороны как надзорных, так и правоохранительных органов.

Цифры Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей объединяет 70 процентов предприятий Свердловской области. Это около 500 предприятий. На годовом собрании представители власти поблагодарили предпринимателей за неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса и помощь системе здравоохранения. Уральский бизнес направил на борьбу с пандемией более 2 млрд рублей.

На собрании президент СОСПП Дмитрий Пумпянский поблагодарил отцов основателей союза за то, что нашли в себе силы создать такую структуру в непростом 1991 году. Фото: Павел Ворожцов

Собрание проходило в очно-заочном режиме: почти половина участников собрания наблюдали за трансляцией удалённо. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Якушев вручил СОСПП благодарность полпреда. Фото: Павел Ворожцов

В заседании приняли участие многие представители органов власти. Фото: Павел Ворожцов