В картотеке Арбитражного суда Свердловской области появился иск о банкротстве ПНТЗ

В марте ТМК приобрела 86,54% акций ЧТПЗ. Фото: Павел Ворожцов

Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал заявление АО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) о собственном банкротстве. Оно появилось 19 апреля в картотеке суда.

В ПНТЗ пока официально никак не прокомментировали иск. "Областная газета" запросила комментарий завода.

Напомним, что в марте этого года председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский заключил сделку с основным акционером ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андреем Комаровым. Компания приобрела 86,54% акций ЧТПЗ (ПНТЗ входит в Группу ЧТПЗ). Сумма сделки составила более 84 млрд рублей. Это привело к смене руководства завода.