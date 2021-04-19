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Экономика / Промышленность
19 апреля 2021, 21:35

В картотеке Арбитражного суда Свердловской области появился иск о банкротстве ПНТЗ

Рабочие на заводе

В марте ТМК приобрела 86,54% акций ЧТПЗ. Фото: Павел Ворожцов

Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал заявление АО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) о собственном банкротстве. Оно появилось 19 апреля в картотеке суда.

В ПНТЗ пока официально никак не прокомментировали иск. "Областная газета" запросила комментарий завода.

Напомним, что в марте этого года председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский заключил сделку с основным акционером ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андреем Комаровым. Компания приобрела 86,54% акций ЧТПЗ (ПНТЗ входит в Группу ЧТПЗ). Сумма сделки составила более 84 млрд рублей. Это привело к смене руководства завода.

Фото: картотека суда
Областная газета Свердловской области

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