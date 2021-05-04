Правительство выделило 3,9 миллиарда на кредиты системообразующим предприятиям

В реестр системообразующих предприятий в РФ входят около 30 свердловских компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 3,9 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году.

По правилам, период субсидирования составляет год с заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года. Ставка по льготному займу - порядка 2,6% годовых. Средства могут быть направлены на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

"Решение о поддержке системообразующих предприятий позволило обеспечить их стабильную работу в сложный период, сохранить трудовые коллективы и не допустить сбоев в выплате заработных плат", - приводит пресс-служба Правительства РФ слова Михаила Мишустина, сказанные ранее на заседании кабмина.

В прошлом году объём таких кредитов системообразующих предприятий достиг 230 млрд рублей. Было заключено 319 договоров о займах.

В реестр системообразующих предприятий в РФ входят около 30 свердловских компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки.

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