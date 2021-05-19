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Экономика / Промышленность
19 мая 2021, 19:00

В «Титановую долину» заходит ключевой резидент

Открытие в ОЭЗ «Титановая долина» якорного резидента по производству колёсных пар для железнодорожного транспорта.

В закладке фундамента завода принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (на фото – третий справа). Фото: Ирина Порозова

На площадке Особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде состоялась торжественная церемония закладки фундамента нового завода по производству железнодорожных колёс. Проект реализует компания «Аллегро», созданная совместно ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис».

Старт производства запланирован на конец 2022-го – начало 2023 года. Предприятие сможет производить 200 тысяч колёс ежегодно, со временем оно выйдет на мощность в 300 тысяч экземпляров. В основном производство будет ориентировано на внутренний рынок, но при необходимости сможет выйти и на экспорт. Объём инвестиций в проект составит более 16 млрд рублей, на предприятии будет создано более 400 рабочих мест.

По словам генерального директора «Титановой долины» Андрея Антипова, компания «Аллегро» станет крупнейшим резидентом ОЭЗ. Подробнее о заводе «ОГ» расскажет в одном из следующих номеров.

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  • Опубликовано в №88 от 20.05.2021 
Областная газета Свердловской области
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