Евгений Куйвашев заявил об отсрочке решения по кремниевому заводу в «Титановой долине»

Кремниевый завод в «Титановой долине» не станут строить без экологической экспертизы. Фото: Галина Соловьёва

Решение о строительстве кремниевого завода в «Титановой долине» будет отложено до получения результатов экологической экспертизы. Строительство начнётся только после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с рабочими градообразующего завода в Верхней Салде. Он рассказал участникам встречи, что с намерением стать резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» обратилась одна из компаний. Однако прежде, чем разрешить строительство завода по производству кремния, следует провести детальную экспертизу проекта, чтобы не навредить экологии, подчеркнул глава региона.

«Мы же с вами понимаем, что вкладывать деньги, создавать рабочие места и ухудшать экологию никто не собирается. Проект, который предложен потенциальным будущим резидентом, будет проходить детальную экологическую экспертизу. Когда она будет пройдена, он (проект — прим. ред.) будет предложен на рассмотрение общественников, активистов, тех, кто интересуется этим вопросом», – приводит слова губернатора департамент информационной политики Свердловской области.

Серьёзный толчок для развития «Титановой долины» даст новая железнодорожная станция. Как писала «Областная газета», в конце апреля станцию Верхняя Салда со строящейся железнодорожной веткой в особую экономическую зону соединил первый стрелочный перевод. На территории «Титановой долины» появится 12-путная промышленная станция, строительство которой планируют завершить в следующем году.

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