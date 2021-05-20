Поможет ли окупиться «Титановой долине» её новый резидент?

За время существования «Титановой долины» у общественности не раз возникал вопрос о том, насколько эффективен этот проект. Фото: Галина Соловьёва

К 2023 году в «Титановой долине» заработает завод по производству железнодорожных колёс. Руководство особой экономической зоны и власти Свердловской области возлагают большие надежды на проект, полагая, что он позволит наконец окупить затраты на ОЭЗ.

Договорённости о создании нового предприятия были достигнуты в марте 2020 года. В январе 2021-го компания «Аллегро» (учреждённая совместно одним из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области ЕВРАЗ НТМК и ООО «Рейл Сервис») приступила к строительству завода. На днях на площадке в Верхней Салде состоялась торжественная церемония закладки фундамента здания (об этом и о самом заводе «ОГ» рассказывала в предыдущем номере).

По словам вице-президента ЕВРАЗа по продажам и логистике Ильи Широкоброда, новое производство будет ориентировано в основном на внутренний рынок, что позволит ему перестать быть зависимым от поставок железнодорожных колёс из-за рубежа. А член правления «Рейл Сервис» Сергей Гущин добавил, что продукция также будет экспортироваться в страны с железнодорожной колеёй стандарта 1520 мм (бывшие советские республики и ряд других государств – Прим. ред.).

При этом генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов в разговоре с корреспондентом «Облгазеты» отметил, что компания «Аллегро» является крупнейшим резидентом ОЭЗ, по объёмам инвестиций она почти в три раза превосходит Ural Boeing Manufacturing (16 млрд рублей против 5,6 млрд).

Всего же в ОЭЗ зарегистрировано 20 резидентов (девять – на площадке «Верхняя Салда», 11 – на «Уктусе»), но только три из них осуществляют производственную деятельность. Ими создано около 1000 рабочих мест, а общий объём вложенных резидентами средств составляет 8,8 млрд рублей, тогда как объём заявленных инвестиций превышает 38 млрд.

«Титановая долина» действует уже более 10 лет. За это время резидентами уплачено только 1,3 млрд рублей налоговых платежей и таможенных пошлин. Вложено же в особую экономическую зону было 3,6 млрд (из федерального и областного бюджетов). На вопрос о том, почему ОЭЗ всё ещё не вышла на окупаемость, Андрей Антипов ответил:

– «Титановая долина» – это территория с особым статусом, с налоговыми льготами. Здесь налог на прибыль, который вне ОЭЗ является основным платежом, нулевой, поэтому ожидать, что это завтра окупится, не совсем правильно. Основным источником окупаемости является НДФЛ. Чем больше в ОЭЗ будет работать людей, тем быстрее все затраты оправдаются.

Новый завод должен внести существенный вклад в достижение этой цели. Здесь будет создано 425 новых рабочих мест. Большего числа работников «Титановой долине» не обещал ранее ни один резидент.

Андрей Антипов добавил, что полностью заполнить ОЭЗ производствами, которые ещё только строятся или уже введены в эксплуатацию, планируется до 2024 года. Вместе с тем до 2030 года доходы площадки в Верхней Салде должны в разы превзойти расходы на неё.

Региональные власти тоже с оптимизмом смотрят в будущее ОЭЗ. Как заявил ранее в интервью «ОГ» первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, доходы от проекта с ЕВРАЗом окупят все затраты на «долину».

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