Делегацию Венгрии на ИННОПРОМе-2021 возглавит глава МИД страны Петер Сийярто

В состав делегации вошли госсекретарь Венгрии, депутаты парламента, главы крупнейших предприятий. Фото: Алексей Кунилов

Масштабная делегация Венгрии примет участие в работе промышленной выставки ИННОПРОМ-2021, которая пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Её планирует возглавить министр внешних экономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто.

Венгрия примет участие в выставке в формате национального стенда. В состав делегации включены государственный секретарь Венгрии, депутаты парламента, руководители крупнейших венгерских стратегических предприятий.

Об этом в ходе встречи с первым заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Норберт Конкой. «Мы активно работаем с регионами. Свердловская область является для нас важным партнёром. У нас есть взаимовыгодные проекты и много общих сфер для сотрудничества. На ИННОПРОМе мы планируем провести двусторонние переговоры, деловые встречи и укрепить контакты», – рассказал дипломат.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Александр Высокинский, в свою очередь, отметил, что совместная работа на платформе выставки позволит детально обсудить действующие проекты и дать старт новым. «Учитывая, что у нас есть большой положительный опыт взаимодействия, Венгрия сможет занять серьёзное место среди участников выставки. Уверен, что ваш визит на Урал положит начало новому этапу сотрудничества с нашим регионом», – выразил уверенность он.

Отметим, Венгрия представит свой стенд на ИННОПРОМе в третий раз. На сегодняшний день Венгрия и Свердловская область активно сотрудничают в сфере медицины, жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса. В минувшем марте при участии «Будапештского водоканала» завершился проект модернизации системы питьевого водоснабжения в Ревде. В 2020 году на базе Свердловского онкологического диспансера при участии венгерских компаний открылся референсный центр диагностики раковых заболеваний. В 2020 году экспорт Свердловской области в Венгрию вырос на 82,4% и составил почти 13 млн долларов.

Отметим, что свердловские власти регулярно обсуждают с представителями Венгрии развитие двусторонних отношений. Так, в начале марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с Генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Шандором Фабианом планы по развитию региона.

Как писала «Областная газета», окончательный список стран-участниц ИННОПРОМа-2021 ещё формируется, в проработке находится много контактов. Уже известно, что на выставке будут представлены стенды делегаций из Германии, Италии и Белоруссии. О желании принять участие в этом международном мероприятии также заявил Узбекистан. По информации Торгового представительства России в Болгарии, делегация из этой страны тоже готовится к участию в выставке. Отметим, что список участников ИННОПРОМа-2021 будет расширен и за счёт гостей, которые прибудут по личному приглашению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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