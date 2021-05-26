На Среднем Урале наградили лауреатов премии «Номер один»

Чествование лучших промышленников и предпринимателей проходило на площадке «Синара Центр». Фото: пресс-служба УТПП.

Накануне Дня российского предпринимательства в Екатеринбурге состоялся приём губернатора Свердловской области, посвящённый профессиональному празднику. Центральным событием этого мероприятия стало вручение премии промышленников и предпринимателей «Номер один».

Открывая церемонию вручения премии, глава региона Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область входит в число регионов-лидеров по ключевым показателям развития предпринимательства.

– Малый и средний бизнес обеспечивает работой около 30 процентов уральцев, формирует серьёзные поступления в бюджет, способствует инновационному росту, научному и технологическому прогрессу, – заявил Евгений Куйвашев.

В длинный список премии вошли более 70 уральских предприятий, 12 из них попали в шорт-лист. На победу в четырёх номинациях претендовали по три организации.

* Лучшим в номинации «Номер один» за стойкость в условиях пандемии» было признано ООО «Юлта». Эта компания специализируется на внутренней диагностике нефте- и газопроводов. По словам генерального директора «Юлты» Андрея Базилевского, во время пандемии коллектив работал над созданием нового парка оборудования. Ему удалось сделать это в разы быстрее, чем конкурентам. Во втором полугодии 2020 года и начале 2021-го компания смогла увеличить выручку и численность работников.

* За работу в условиях распространения коронавируса выделили ещё одно предприятие. Уральский оптико-механический завод стал победителем в номинации «Номер один» в борьбе с пандемией». Руководство завода наградили за локализацию производства и адаптацию программного обеспечения бесконтактных термометров для мест массового пребывания людей, а также за масштабирование производства наркозно-дыхательных аппаратов. Как отметил гендиректор предприятия Анатолий Слудных, добиться таких результатов удалось прежде всего благодаря энтузиазму работников, которые готовы были трудиться в две смены.

* Победу в номинации «Экологический проект «Номер один» получил Первоуральский новотрубный завод. В 2020 году предприятие ввело в эксплуатацию комплекс сооружений по очистке сточных вод трубопрокатного производства. Он может очищать до 1200 кубометров воды в час. Благодаря этому удалось сократить забор и сбор воды на 30 процентов и кратно уменьшить содержание в воде вредных веществ.

* Награда в номинации «Инвестиционный проект «Номер один» досталась «ЕВРАЗ НТМК» с проектами по техническому перевооружению доменной печи №6, расширению мощности по производству колёс и созданию цеха прокатки широкополочных балок «Умный склад». Совокупный объём инвестиций в эти проекты превысил 14 млрд рублей, создано 186 новых рабочих мест.

Обладателем главной награды – Гран-при премии «Номер один» – стал научно-производственный холдинг «ВМП». Входящие в него организации занимаются инновационными разработками, производством и внедрением наукоёмких продуктов для повышения долговечности конструкций, сооружений и оборудования, которые используются во многих отраслях промышленности.

Во время торжественного приёма состоялось также вручение наград губернатора Свердловской области. За особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени награждены директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский и директор ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский. Четыре уральца получили почётное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области», ещё трое награждены почетными грамотами губернатора Свердловской области за активное участие в социально-экономическом развитии региона.

Справка Премия «Номер один» – это ежегодная региональная премия. Она была учреждена в 2016 году Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой. В этом году у премии появился ещё один организатор – Свердловской областной фонд поддержки предпринимательства. Для попадания в число номинантов на премию предприятиям не нужно подавать заявки, члены экспертной комиссии сами составляют списки претендентов на победу. Лауреатов премии определяет оргкомитет.

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