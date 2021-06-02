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Экономика / Промышленность
2 июня 2021, 00:14

Уральским хлебозаводам помогут отстаивать интересы

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня на Средний Урал с рабочим визитом приехал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Свердловская область стала седьмым регионом, который посетил руководитель союза.

Ранее Алексей Лялин встречался с хлебопёками Мурманской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской области, Карелии и Калмыкии. Цель таких поездок - проанализировать состояние и проблемы развития хлебопекарной отрасли во всех субъектах страны и выработать список предложений о том, как эти проблемы решить.

Алексей Лялин (на снимке - второй справа) почти три часа обсуждал проблемы отрасли с руководителями уральских предприятий Фото: Павел Ворожцов

Совещание Алексей Лялин провёл на площадке Свердловского экспериментального механического завода ("СЭМЗ") в Екатеринбурге, где выпускают хлебопекарное и кондитерское оборудование. В совещании приняли участие руководители предприятий из уральской столицы, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Ирбита и Берёзовского.

-На встрече мы говорили об обеспечении заводов молодыми кадрами и современным оборудованием, о мерах по стабилизации цен на хлебобулочные изделия, о том, как исполняется в регионе Доктрина продовольственной безопасности РФ. Обо всех тех, вопросах, которые волнуют представителей отрасли,- пояснил Алексей Лялин.- К сожалению, информация о нуждах регионах зачастую просто не доходит до федерального центра. Мы хотим это исправить, стать своего рода проводниками между ними.

После совещания Алексей Лялин побывал на одном из старейших предприятий Урала - нижнетагильском хлебокомбинате АО "Тагилхлеб". Руководителю Союза продемонстрировали, как организован производственный процесс - от контроля качества муки и дрожжей до упаковки и отгрузки готовых изделий.

О чём мечтают руководители крупных хлебозаводов и мини-пекарен области, где на Урале тестируют оборудование для приготовления французских пирожных "макарон" и как  изучают спрос на хлебобулочные изделия  - читайте в одном из ближайших номеров "Облгазеты".

Справка "ОГ"

Российский союз пекарей был создан в 1993 году. Это общественная некоммерческая организация, членами которой являются руководители предприятий и организаций, предприниматели, учёные и специалисты, которые занимаются проблемами хлебопекарной промышленности, а также общественные объединения пекарей в регионах.

Сегодня в состав Союза входит 48 региональных отделений. Отделение в Свердловской области возглавляет собственник Свердловского экспериментального механического завода, вице-президент Российского союза пекарей Марк Писаревский.

Областная газета Свердловской области
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