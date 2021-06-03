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Экономика / Промышленность
3 июня 2021, 15:53

На Уральском приборостроительном заводе снова сменился руководитель

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Новым временным генеральным директором Уральского приборостроительного завода (входит в КРЭТ - Концерн "Радиоэлектронные технологии") стал Юрий Валутов. Об этом "Областной газете" рассказали на предприятии. С прошлого года он работал на УПЗ коммерческим директором. 

Напомним, с мая 2020 года временным гендиректором УПЗ был Александр Морозов, который до этого руководил Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом (также входит в КРЭТ). 

- В связи с производственной необходимостью Александр Морозов возвращается на пост руководителя КНИРТИ. Поставленные перед ним задачи, связанные с управлением предприятием в непростой период, он решил, - рассказали "Облгазете" в пресс-службе УПЗ. 

Напомним, УПЗ - один из трёх, работающих в Екатеринбурге, производителей аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). На фоне пандемии коронавируса в 2020 году завод существенно нарастил производство такой продукции. Однако оказался в центре скандала. После того, как в мае 2020 года в больницах Москвы и Санкт-Петербурга загорелись аппараты "Авента-М", аналогичные уральские аппараты ИВЛ отозвали из больниц и отправили на проверку. Позже в холдинге КРЭТ также заявили, что при тестировании аппаратов неисправностей обнаружено не было. 

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Областная газета Свердловской области

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