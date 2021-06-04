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Экономика / Промышленность
4 июня 2021, 15:42

Дмитрий Пумпянский объяснил, почему металлурги не "нахлобучивают" государство

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Президент Группы Синара и председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский дал интервью каналу НТВ на полях ПМЭФ-2021. Во время разговора он фактически прокомментировал заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что российские металлурги "нахлобучили" бюджет РФ на 100 млрд рублей благодаря полученным сверхдоходам от роста цен на внутреннем рынке. 

- Нельзя точечно реагировать на ситуацию. Если предприятие получает дополнительные доходы - это миллиарды рублей внеплановых поступлений в бюджет. Просто нужно научиться их правильно перераспределять. Может быть, направлять средства не в федеральный, а в региональный бюджет. Но это уже вопрос Правительства РФ, - заявил Дмитрий Пумпянский. 

Металлург также отметил, что считает налоговое законодательство нашей страны одним из лучших в мире. А также - что поддерживает введение налогов на сверхдоходы, но не для предприятий, а для физических лиц с высокими заработками. 

Областная газета Свердловской области

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