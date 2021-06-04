Дмитрий Пумпянский объяснил, почему металлурги не "нахлобучивают" государство

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Президент Группы Синара и председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский дал интервью каналу НТВ на полях ПМЭФ-2021. Во время разговора он фактически прокомментировал заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что российские металлурги "нахлобучили" бюджет РФ на 100 млрд рублей благодаря полученным сверхдоходам от роста цен на внутреннем рынке.

- Нельзя точечно реагировать на ситуацию. Если предприятие получает дополнительные доходы - это миллиарды рублей внеплановых поступлений в бюджет. Просто нужно научиться их правильно перераспределять. Может быть, направлять средства не в федеральный, а в региональный бюджет. Но это уже вопрос Правительства РФ, - заявил Дмитрий Пумпянский.

Металлург также отметил, что считает налоговое законодательство нашей страны одним из лучших в мире. А также - что поддерживает введение налогов на сверхдоходы, но не для предприятий, а для физических лиц с высокими заработками.