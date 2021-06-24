Новый резидент ТОР "Новоуральск" будет производить снаряжение для высотных рабочих

В Свердловской области начнут выпускать экипировку для горного и высотного спасения в альпинизме. Фото: Галина Соловьёва

На территории опережающего развития "Новоуральск" появится новый резидент. Компания "Орион" начнёт производить средства индивидуальной защиты рабочих от падения с высоты.

Соглашение заключено с "Атом-ТОР". Компания станет 11-м резидентом ТОР "Новоуральск". Она вложит в производство экипировки для горного и высотного спасения в альпинизме и работы в шахтах 18 миллионов рублей. Кроме того, "Орион" будет выпускать спецоборудование – металлоконструкции для быстровозводимых зданий, каркасы для газовыпускных и воздухоочистительных устройств, топливно-энергетического комплекса, прожекторные мачты и молниеотводы. В городе появится около 40 новых рабочих мест.

"Основным целевым рынком резидента являются строительные компании, что обусловило выбор места реализации проекта. Свердловская область по итогам 2020 года показала рост в сегменте строительства как индивидуального, так и массового жилья", – приводит департамент информполитики Свердловской области слова гендиректора "Атом-ТОР" Николая Пегина.

"Орион" планирует занять 1,5% от общего объёма рынка средств индивидуальной защиты в УрФО. Изделия пройдут в том числе сертификацию технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты", в соответствии с международными требованиями.

"Большая часть номенклатуры продукции не производится на территории России, либо не в полной мере соответствуют современным потребностям рынка по своим техническим характеристикам. Одним из первых этапов проекта станет приобретение парка современного высокотехнологичного оборудования, который позволит расширять линейку продукции по мере развития предприятия", – рассказал директор компании Андрей Черкашев.

Добавим, что 11 резидентов у ТОСЭР "Новоуральск" появилось за 2,5 года. Статус территории опережающего социально-экономического развития город получил в феврале 2019 года. В этом году также стало известно, что в Новоуральске запустят производство крутоизогнутых стальных отводов и оборудование для производства топливного водорода.