В России с 25 июля поднимут экспортные пошлины на лом чёрных металлов

Минимальная ставка пошлины вырастет с 45 евро до 70 евро за тонну. Фото: Алексей Кунилов

В России повысят пошлины на экспорт лома чёрных металлов. Процентная составляющая сохранена на уровне 5%, но минимальная ставка вырастет с 45 до 70 евро за тонну.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования», — указано в документе. Повышенная пошлина будет действовать полгода.

Напомним, что 5-процентная пошлина на лом чёрных металлов в размере не менее 45 евро была утверждена российским Правительством 31 января. Повышенные пошлины вводились на 180 дней. В конце мая подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила корректировку экспортной пошлины на лом до 5%, но не менее 70 евро за тонну.

Пошлиной будут облагаться отходы и лом литейного чугуна, лом чёрных металлов, покрытых слоем олова, токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки, слитки для переплавки.

Как писала «Областная газета», ранее Правительство РФ приняло решение о введении с 1 августа комбинированной экспортной пошлины на металл. Идею поддержали руководители профильных ведомств, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил в сжатые сроки подготовить все необходимые для этого документы.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал введение временных экспортных пошлин на чёрные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Он добавил, что пошлина будет комбинированная: базовая ставка в 15% и специфическая - за каждую тонну продукции.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что в 2020 году доходы металлургов выросли - они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. Вскоре после этого Президент России Владимир Путин призвал металлургов не обижаться на первого вице-премьера. «Я прошу коллег, я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато», - прокомментировал высказывание вице-премьера лидер РФ, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.