Уральцы освоили производство уникальной продукции для медицины и электротехники

Благодаря освоению новой продукции на предприятии появятся несколько новых рабочих мест. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов начал выпускать уникальную для Урала и даже страны продукцию, которую вчера продемонстрировали делегации из минпромнауки области.

В феврале на заводе запустили электронно-лучевую установку, которая позволяет при высоких температурах производить процесс плавки тантала и сплавов из платины и родия. Установку спроектировали в Москве по техзаданию уральского предприятия.

Новая установка обошлась предприятию в несколько сотен миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

Эти сетки сделаны из сверхтонкой проволоки. Фото: Павел Ворожцов

Из сплавов, которые получают на этом участке, производят сверхтонкую проволоку для приборостроения и производства азотной кислоты (в диаметре она тоньше человеческого волоса), катетерные трубки, а также маркерные рентгеноконтрастные кольца, используемые для аппаратуры, необходимой для проведения хирургических операций. Освоение новой продукции даст предприятию несколько новых высокотехнологичных рабочих мест.

- Сейчас такие маркерные кольца Россия закупает в США и Швейцарии, потребность российского рынка на текущий момент - 750 тысяч штук, - пояснил главный инженер предприятия Константин Ржаной. - Сейчас мы тестируем опытные образцы продукции. В начале 2022 года планируем начать промышленный выпуск рентгеноконтрастных колец. Остальную продукцию начнём производить в промышленных масштабах до конца года.

Сейчас такие кольца ввозят в Россию из других стран. Фото: Павел Ворожцов

Игорь Зеленкин выразил готовность помогать предприятию. Фото: Павел Ворожцов

Как отметил замминистра промышленности и науки области Игорь Зеленкин, который вчера посетил предприятие, сейчас Екатеринбургский завод ОЦМ - одно из крупнейших в регионе предприятий-экспортёров. Проволока, производимая силами предприятия, поставляется на рынки Чехии, Швейцарии, Бельгии и Бразилии. На полях выставки "Иннопром" правительство области и завод подпишут соглашение о включении последнего в нацпроект по повышению производительности труда.