Свердловчане претендуют на главную премию ИННОПРОМа

В 2012 году одну из площадок компании посетили губернатор Евгений Куйвашев и тогдашний полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Фото: Павел Ворожцов

В понедельник на главной стратегической сессии ИННОПРОМа, в которой примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин, по традиции вручат Национальную промышленную премию РФ «Индустрия». В этом году на премию номинирована свердловская компания «БиоМикроГели», которая представила на экспертную оценку своё средство для очистки разливов нефти, промышленных сточных и оборотных вод.

– Биомикрогели – это модифицированные биополимеры и их производные, – рассказал «Облгазете» гендиректор компании Андрей Елагин. – Основная уникальность этих растворов в том, что они способны капсулировать любые масла (минеральной и растительной природы), жиры и нефтепродукты и отделять их от воды и твёрдых поверхностей. При этом после отделения есть возможность выделить и вернуть масла в технологический цикл.

В технологии получения биомикрогелей используются продукты сельскохозяйственной переработки (например, яблочный жом), поэтому они безопасны для человека и окружающей среды. Технология отрабатывалась с 2016 года на собственном экспериментальном участке. Сейчас это полноценное производство проектной мощностью до 600 тонн готовой продукции в месяц при односменной загрузке.

– Вы участвовали в ликвидации последствий разлива нефти в окрестностях Норильска. Почему «Норникель» привлёк для работы именно вас?

– Сложно сказать. Но мы, со своей стороны, в первые же дни после аварии направили в «Норникель» официальное письмо и короткие видео о том, как работают наши продукты, на примере дизельного топлива (уже знали, что именно разлилось), и как конкретно они могут быть применены. В письме выразили инициативу отправиться на ликвидацию к месту аварии, предложили свою помощь. И это сработало.

Всего наша команда была задействована в ликвидации более двух месяцев и поставила к месту аварии более 3000 кубометров наших фильтрующих материалов. По итогам нашей работы в окрестностях Норильска МЧС России прислало письмо о включении наших решений в список рекомендуемых всем компаниям, связанным с добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефтепродуктов в России.

– С какими компаниями вы уже работаете?

– С Первоуральским новотрубным заводом, ТМК, Лукойлом, Татнефтью, Газпромнефтью, РЖД, РУСАЛом, Норникелем, Русагро и несколькими зарубежными предприятиями в Европе и в Юго-Восточной Азии.

– Насколько я знаю, в заявке на премию необходимо рассказать о своём представительстве на глобальных рынках.

– Для выхода на внешние рынки у нас созданы компании в Польше и Великобритании, а также созданы и работают представительство и небольшая локальная команда в Юго-Восточной Азии. Ограничения, связанные с COVID-19, несколько сдвинули планы по полноценному запуску работы представительств в Европе, но в Юго-Восточной Азии нам удаётся продвигаться и в этих условиях.

Справка «ОГ» Компания «БиоМикроГели» была создана в 2012 году. Является резидентом технопарка «Университетский» и фонда «Сколково». Сейчас в проекте задействовано более 100 человек.

В число номинантов в это году также попали компании «Химпроминжиниринг» (входит в «Росатом»), «РОТЕК», «С-Инновации» и «Стереотек».

Премия «Индустрия» вручается с 2014 года. И судя по информации о номинантах, опубликованной на сайте премии, представитель Свердловской области оказался в их числе впервые . Казалось бы, победитель конкурса получает достаточно скромный приз – памятную статуэтку, диплом за подписью председателя Правительства РФ и упоминание в презентационных материалах выставки. Однако российские компании живо интересуются конкурсом – только в этом году была подана 171 заявка. Конкурсная комиссия оценивает технологическую новизну проекта, его влияние на развитие промышленности, экономический эффект от промышленной реализации и ориентированность продукта на глобальный рынок.

. Казалось бы, победитель конкурса получает достаточно скромный приз – памятную статуэтку, диплом за подписью председателя Правительства РФ и упоминание в презентационных материалах выставки. Однако российские компании живо интересуются конкурсом – только в этом году была подана 171 заявка. Конкурсная комиссия оценивает технологическую новизну проекта, его влияние на развитие промышленности, экономический эффект от промышленной реализации и ориентированность продукта на глобальный рынок. В 2019 году лауреатом премии стала компания «Хевел». Как ранее писала «Облгазета», компания стала инвестором строительства солнечных электростанций в Артинском районе нашей области.