Верхнепышминский молзавод остановил работу из-за устаревшего оборудования

Производство продукции бренда "Здорово" приостановлено, но цех по изготовлению сыра продолжает работать. Фото: Александр Зайцев

УГМК-Агро приостановило выпуск продукции бренда "Здорово" на Верхнепышминском молочном заводе. Причиной послужили изношенность оборудования и устаревшие технологии.

В пресс-службе самого предприятия корреспонденту "Областной газеты" сказали, что Верхнепышминский молочный завод с 1 июля 2021 года завершает работу. Там пояснили, что остальные предприятия агрохолдинга продолжают работу в обычном режиме.

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Свердловской области Сергей Никонов рассказал нашему изданию, что приостановка производства молочной продукции - мера временная. По его словам, предприятие заменяет оборудование для улучшения её качества.

"Более того, продолжает работать цех по изготовлению сыров. Что касается других наименований, приостановлен выпуск продукции, но не прекращена работа с производителями молока, они продолжают его поставлять. Все животные, которых содержит предприятие, кормятся, поятся, развиваются", - пояснил Сергей Никонов.

Доля молочной продукции бренда "Здорово" на рынке Свердловской области составляла 2%. Верхнепышминский завод в месяц продавал продукцию стоимостью порядка 50 млн рублей.

Напомним, предприятие начало свою деятельность в 1992 году, а с 2006 года вошло в состав "УГМК-Агро". В 2016 году компания закупила 1000 альпийских коз из Франции для производства элитных сортов сыра.

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