Свердловская область заняла пятое месте в рейтинге лучших промышленных регионов

В топ-20 рейтинга эффективности вошли три региона УрФО. Кроме Среднего Урала это Челябинская и Тюменская области. Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Минпромторг РФ представил рейтинг эффективности органов исполнительной власти регионов страны в сфере промышленности за 2020 год. Свердловская область оказалась в лидерах.

Оценка эффективности регионов проводилась впервые, её результаты обнародовали на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Составители рейтинга учитывали 40 показателей, характеризующих экономическое развитие региона, его взаимодействие с Министерством промышленности и торговли России и Фондом развития промышленности, нормативно-правовую базу субъекта РФ и действующие в нём меры поддержки предприятий, а также деловую активность, молодёжную политику и промышленный туризм, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Лучше всего Свердловская область проявила себя во взаимодействии с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, показав здесь третий результат по стране. По экономическому развитию эксперты поставили Средний Урал на седьмое место, а по остальным показателям – на восьмое. Итоговое место региона – пятое, при том, что на четвёртой строке – сразу три субъекта РФ.

Наибольшую эффективность суммарно по всем параметрам продемонстрировала Республика Башкортостан. Попаданию этого региона в лидеры списка способствовало регулярное взаимодействие властей с руководством промышленных предприятий. Для сотрудничества с ними созданы постоянные рабочие группы, на заводах периодически проводятся «Промышленные часы».

– Поэтому все директора отлично нас знают, а мы в курсе того, чем живёт каждое предприятие, – передаёт слова главы республики Радия Хабирова его пресс-служба.

На втором месте рейтинга расположилась Калужская область. В тройку лидеров вошла также Тульская область. Выше Свердловской области в списке оказались ещё и Краснодарский край, Московская и Нижегородская области. По данным региональных управлений Росстата, только три из семи регионов, вошедших в топ-5 промышленного рейтинга, продемонстрировали по итогам прошлого года рост объёмов промпроизводства. Речь идёт о Тульской, Московской и Свердловской областях.

Частично лидеры рейтинга эффективности в промышленности совпали с пятёркой лучших составленного недавно рейтинга состояния инвестиционного климата: в неё тогда также вошли Тульская область и Башкортостан. Попавшие в топ-3 инвестрейтинга Москва, Республика Татарстан и Тюменская область в новом списке оказались в числе 20 лучших регионов.