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Экономика / Промышленность
9 июля 2021, 10:53

Работники холдинга «Синара – Транспортные Машины» могут попасть под сокращение из-за дефицита заказов

Уральские Локомотивы

Под угрозой сокращения оказались 7 тысяч работников предприятий, расположенных в том числе и в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

В холдинге «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) заявили о почти трёхкратном сокращении портфеля заказов на поставку путевой техники для ОАО «РЖД». Трудности с производственной загрузкой возникли у нескольких предприятий (одно из них – АО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» – расположено в Свердловской области)».

Об этом в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации «О долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года» сообщил заместитель генерального директора по продажам СТМ Антон Зубихин.

По его словам, в прошлом году сумма заказов холдинга на путевые машины для РЖД составляла 21,6 млрд рублей, а в текущем году она снизилась до 8 млрд. Из-за этого под угрозой сокращения оказались 7 тысяч работников предприятий, действующих не только на территории Среднего Урала, но и в Калужской, Ярославской, Оренбургской областях и в Пермском крае. Чтобы избежать этого, руководство холдинга думает над перепрофилированием производственных площадок.

– Вместе с РЖД мы, безусловно, понимаем необходимость недопущения массовых сокращений персонала и надеемся на внесение корректировок в объёмы закупок, – цитирует Антона Зубихина пресс-служба холдинга.

В СТМ отмечают, что спасти ситуацию могут увеличение инвестиционной программы РЖД на покупку путевой техники как минимум на 10 млрд рублей и переход на долгосрочные (трёх-пятилетние) договоры на поставку.

В 2021 году в развитие железных дорог в России планируется вложить более 730 млрд рублей, тогда как в 2020 году объём инвестпрограммы составлял свыше 820 млрд.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №123 от 10.07.2021 под заголовком «Работники холдинга «СТМ» могут попасть под сокращение из-за дефицита заказов»
Областная газета Свердловской области
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