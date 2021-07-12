На ИННОПРОМе-2021 заключили несколько десятков соглашений на сумму свыше 50 млрд рублей

В этом году главной темой ИННОПРОМа стало «гибкое производство». Фото: Павел Ворожцов

В конце прошлой недели в уральской столице завершилась международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая проходила с 5 по 8 июля в Екатеринбург-ЭКСПО. В этом году она состоялась в 11-й раз, а её партнёром впервые стала европейская страна – Италия.

Несмотря на антиковидные ограничения, которые не позволили провести ИННОПРОМ в прошлом году, в этом выставка всё же состоялась. Главным её гостем стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который осмотрел стенды и провёл несколько рабочих встреч с руководством ряда российских компаний, в частности, УГМК и СИБУРа.

Правда, число участников выставки сократилось более чем в два раза: если в 2019-м форум посетили свыше 46 тысяч человек, то сейчас – порядка 20 тысяч. При этом свою продукцию на выставке показали более 500 компаний, треть из которых были зарубежными – примерно такие же цифры ИННОПРОМ демонстрировал двумя годами ранее. И хотя на этот раз для входа в Екатеринбург-ЭКСПО нужно было иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выставка вновь подтвердила статус эффективной площадки для взаимодействия крупных госкорпораций и частного бизнеса.

– Мы принимаем участие в ИННОПРОМе уже не первый год, – рассказал генеральный директор НПО автоматики, компании-партнёра выставки Андрей Мисюра. – Для нас она интересна тем, что на её полях встречаются производители и потребители высокотехнологичной продукции, которую выпускаем мы и десятки предприятий Свердловской области. Да и в целом для нашего региона ИННОПРОМ является хорошей имиджевой площадкой, на которой компании подписывают десятки соглашений о сотрудничестве.

Об этом говорит и география стран-участниц. Национальные экспозиции на выставке представили 11 государств из Европы, Азии и Африки – Италия, Чехия, Польша, Бельгия, Германия, Венгрия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Япония и Зимбабве. Причём самой масштабной из них стала итальянская площадка – в неё вошла 61 иностранная компания. Российские регионы тоже не остались в стороне: свои стенды презентовали Краснодарский край, Удмуртия, Крым, Свердловская область и другие – всего набралось 18 субъектов РФ. В итоге за четыре дня работы ИННОПРОМа-2021 российские и зарубежные компании подписали несколько десятков соглашений с общим объёмом инвестиций свыше 50 миллиардов рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №... от 13.07.2021 под заголовком «...»