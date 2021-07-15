Газоочистные сооружения "РУСАЛ Кремний Урал" за 13 дней собрали более 100 тонн пыли

В России этот материал использовали для строительства фундамента зданий "Москва-сити", Лефортовского тоннеля и парящего моста в парке "Зарядье". За границей с применением микрокремнозёма возводили башню "Бурдж-Халифа". Фото: Анна Митчина

Новые газоочистные сооружения Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском вновь запустили 2 июля 2021 года. За 13 дней работы они собрали более 100 тонн химической пыли, которая могла попасть в воздух.

Завод приостановил работу в 2019 году из-за из-за снижения мировых цен на кремний. Возобновили производство только в начале июня.

Полученный газоочистными сооружениями микрокремнозём, так называемая пыль, идёт в производство строительных смесей и монолитных плит. За счёт своей мелкодисперсности поверхность изделий получается очень гладкой и без трещин. Если заменить 10% цемента в составе бетона на микрокремнозём, то прочность при сжатии готового изделия увеличится на 25%.

Из тех собранных более 100 тонн пыли завод продал уже половину. В России этот материал использовали для строительства фундамента зданий "Москва-сити", Лефортовского тоннеля и парящего моста в парке "Зарядье". За границей с применением микрокремнозёма возводили башню "Бурдж-Халифа".

Добавим, что в преддверии Дня металлурга на предприятие в Каменске-Уральском сегодня ждут губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.