Громкая мировая премьера уральских авиаконструкторов

Разработанный конструкторами УЗГА 9-местный пассажирский самолёт «Байкал» – одна из мировых премьер выставки МАКС-2021. Фото: Пресс-служба УЗГА

20 июля в подмосковном городе Жуковском на площадке Государственного научного лётно-исследовательского института имени М.М. Громова начал работу 15-й Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В церемонии его открытия принял участие Президент РФ Владимир Путин.

Сообщается, что выставка достижений творцов отечественной авиационной и космической техники будет работать до конца текущей недели. Среди наиболее интересных экспонатов военной линейки нынешнего салона специалисты выделяют новейший российский истребитель пятого поколения, разработанный в КБ Сухого, усовершенствованные боевые вертолёты Ми-35 М и Ми-8 АМШТ, разведывательно-ударный беспилотник «Орион», зенитную ракетную систему С-350 «Витязь» и другие.

Продукция общегражданского назначения отрасли представлена не меньшим разнообразием новейших образцов авиатехники. Так, приветствуя участников и гостей выставки, Владимир Путин назвал «громкими мировыми премьерами отечественных новинок» МАКСа-2021 среднемагистральный авиалайнер МС-21–310, региональный турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114–300 и преемник знаменитого Ан-2 – легкомоторный самолёт ЛМС-901.

– Эти и другие разработки неоспоримо подтверждают, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и сохраняет лучшие традиции национальной конструкторской школы, – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин осмотрел передовые образцы российской авиатехники, после чего провёл совещание с руководителями предприятий авиакосмической отрасли по вопросам реализации важнейших проектов в сфере гражданского авиастроения.

Отметим, что разработанный на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) для замены старого трудяги местных авиалиний биплана Ан-2, прозванного в народе «кукурузником», лёгкий многоцелевой моноплан ЛМС-901 «Байкал» представлен на МАКСе-2021 опытным образцом. Лётные испытания самолёта назначены на второе полугодие, сертификация его пройдёт в 2022 году, а запуск в серийное производство – в 2023-м.

Как рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров, ЛМС-901 «Байкал» полностью собирают из узлов и деталей отечественного производства, но на 100 процентов российским этот самолёт станет лишь после того, как завершит испытания и пройдёт процедуру сертификации предназначенный для него авиадвигатель ВК-800, который УЗГА разрабатывает совместно с ОДК «Климов».

Самолёты «Байкал» будут использоваться в пассажирских и грузовых перевозках, в сельском хозяйстве, санитарной авиации, противопожарной лесоохране, патрулировании нефте- и газопроводов, линий электропередачи и для других целей, которые до сих пор выполнял надёжный и неприхотливый «кукурузник» Ан-2, выпускавшийся в СССР с 1949 года.

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