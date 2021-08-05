Господдержка помогла малому предприятию в Верхних Сергах сделать рывок в развитии

Директор завода «Геобурмаш» сообщил, что благодаря господдержке удалось увеличить выручку в два раза и заработать только за первое полугодие 2021 года 60 миллионов рублей. Фотто: Леонид Поздеев

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» завод «Геобурмаш» в посёлке Верхние Серги вдвое увеличил выручку.

Производством инструмента для бурового оборудования посёлок Верхние Серги славен давно – ведь основанный одним из Демидовых в 1742 году местный металлургический завод был перепрофилирован на производство долот для бурильщиков ещё в 1931-м. Его правопреемник ОАО «Уралбурмаш» и сегодня остаётся основным кормильцем посёлка, хотя численность занятых на нём сократилась с почти трёх тысяч работников до 450.

Конечно, построенному 11 лет назад на дальней окраине Верхних Серёг новому заводу «Геобурмаш» и до таких показателей далеко – на сегодняшний день там трудятся 25 человек, но для посёлка с пятью с половиной тысячами жителей это немало. К тому же новое предприятие отличается высокой производительностью, а значит – хорошими заработками работников.

Продукцию нового завода – буровой инструмент для инженерных изысканий и геологоразведочных работ – уже успели по достоинству оценить строители магистрального газопровода «Сила Сибири», объектов зимней Олимпиады-2014 в Сочи, моста на остров Русский во Владивостоке, энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС и других знаковых объектов.

А создал завод «Геобурмаш» в 2010 году тогда ещё совсем молодой 25-летний инженер – выпускник УГТУ-УПИ Валентин Зимин. Чтобы вывести коллектив на сегодняшний уровень, ему пришлось приложить немало сил и энергии, преодолеть множество трудностей, что, по его собственному признанию, удалось только благодаря помощи и поддержке со стороны государственных структур. Ведь в первые годы завод работал не на самом высокопроизводительном оборудовании, выдавая высококачественную продукцию только благодаря высокой квалификации персонала.

– На приобретение дорогостоящего высокопроизводительного оборудования собственных средств нам не хватало, а условия займов в коммерческих кредитных организациях нас не устраивали, – вспоминает Зимин. – Воспользоваться же льготными условиями, предлагаемыми по программам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, решились не сразу. Лишь в 2015 году взяли первый микрозаём в 3 млн 350 тысяч рублей и добавив столько же своих средств, приобрели современный станок-автомат.

Щадящие условия займа – под ключевую ставку Банка России – директору понравились. А повысив с помощью нового оборудования производительность и успешно рассчитавшись с долгом, в 2020 году он вновь обратился в областной фонд поддержки предпринимательства и получил очередной льготный кредит на приобретение двух новейших токарных центров с наклонной станиной.

– Увеличение производственных мощностей за счёт ввода их в эксплуатацию позволило нам только за первое полугодие 2021 года получить 60 миллионов рублей выручки – такую же сумму мы получили за весь 2020 год, – пояснил директор, – так что к концу текущего года подойдём как минимум с двукратным ростом выручки по сравнению с прошлым годом.

КОММЕНТАРИИ Валерий ПИЛИЧЕВ, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: – ООО «Завод Геобурмаш» получает у нас комплекс инструментов поддержки в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» – информационных, образовательных, финансовых. Предприятие с 2020 года участвует в программе Корпорации МСП «Выращивание», по которой сформирована индивидуальная карта развития, идёт перевооружение производства, прорабатываются планы расширения рынков сбыта. Наталья МОКШИНА, начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России: – Банк России стимулирует развитие сегмента займов, предоставляемых микрофинансовыми организациями (МФО) субъектам малого и среднего предпринимательства. Одной из таких МФО является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. По состоянию на сегодняшний день 72 процента всех микрозаймов МФО в Свердловской области приходится на микрозаймы, предоставленные юридическим лицам и ИП (1,8 млрд рублей). МФО выдают займы предпринимателям со ставкой от 5 до 12 процентов годовых. Коммерческие МКК выдают займы предпринимателям в диапазоне от 24 до 48 процентов.

Токарь Николай Дергилёв работает на заводе «Геобурмаш» 10 лет Фото: Леонид Поздеев

Производственный стаж сверлильщика-долбёжника Вячеслава Долгова – 40 лет, а станок, на котором он работает, его ровесник Фото: Леонид Поздеев

Несмотря на обновление оборудования, на заводе «Геобурмаш» активно эксплуатируются станки, произведённые в СССР Фото: Леонид Поздеев

Фото: Леонид Поздеев