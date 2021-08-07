«Уральским локомотивам» доверили выпуск высокоскоростного поезда

В настоящее время «Уральские локомотивы» выпускают электропоезд «Ласточка», способный развивать скорость до 160 км/ч Фото: Алексей Кунилов

В России начали проектировать пассажирский поезд, который сможет ездить со скоростью 400 км/ч. Выпускать высокоскоростные железнодорожные составы собираются на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (совместное предприятие холдинга «Синара – Транспортные Машины» (СТМ) и Siemens AG).

Проект, направленный на ускорение передвижения пассажиров между российскими регионами, СТМ реализует совместно с ОАО «РЖД». В разработках участвуют уральские учёные из Российской академии наук и Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), отмечается на официальном портале национальныепроекты.рф.

По словам председателя совета директоров СТМ, бывшего губернатора Свердловской области Александра Мишарина, проект будет представлять собой российскую разработку с долей международной кооперации на уровне не более 20 процентов.

– Создание таких поездов потребует порядка 100 тысяч новых рабочих мест, – уточнил Александр Мишарин.

Объём инвестиций, которые необходимы для создания нового производства, составляют более 10 млрд рублей. При этом эффект от него для российского ВВП оценивается в 8 трлн рублей.

Первые два высокоскоростных поезда обещают изготовить, испытать и сертифицировать к 2028 году. Ожидается, что на начальном этапе новые составы будут курсировать на направлении Москва – Санкт-Петербург.

В тему Примечательно, что в России не в первый раз задумываются о создании железнодорожного транспорта, который мог бы достигать скорости в 400 км/ч. В 2018 году АО «Скоростные магистрали» (дочерняя компания РЖД, отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта) представляла концепт подобного поезда, однако в настоящий момент о ходе реализации этого проекта ничего не слышно. Пока самым высокоскоростным поездом в России считается «Сапсан». Он перевозит пассажиров по двум маршрутам: Санкт-Петербург – Москва и Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – и двигается со скоростью до 250 км/ч. Тем временем в Китае недавно презентовали поезд, который может разгоняться даже до 600 км/ч. Транспортная система работает на магнитной подушке, то есть при движении поезд не касается «рельсов».

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