Владимир Путин анонсировал увеличение НДПИ для металлургических предприятий

Налоговая ставка будет повышена с 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин объявил о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для занятых в металлургической промышленности компаний. Сборы будут увеличены с 2022 года.

Об этом глава государства заявил на церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» австрийского холдинга «Ласселсбергер» в Башкирии. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Президент напомнил, что Правительство РФ повысило вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. «Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — сказал российский лидер.

По его словам, цены на мировых рынках выросли, в связи с чем металлургические предприятия стараются извлечь максимальную прибыль, «вытаскивая туда» свою продукцию. «Это ведёт к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен. Можем ли мы внутри страны и должны ли мы принимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России считает, что в повышении НДПИ для металлургов нет ничего избыточно-административного, а предпринятые меры окажут положительное влияние на российскую экономику.

Напомним, что металлургические предприятия Среднего Урала обеспечивают больше половины областного валового регионального продукта. Именно благодаря им формируется значительная часть регионального бюджета. «Областная газета» писала, что, например, в 2020 году свердловские металлургические компании заплатили в федеральный, региональный и местный бюджеты 68,8 миллиарда рублей – это 17,7 процента от всех налоговых поступлений.

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