Ректор УГЛТУ вошёл в состав федеральной комиссии по развитию лесного комплекса России

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав комиссии по вопросам развития лесного комплекса страны. Фото: Александр Зайцев.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин создал комиссию по вопросам развития лесного комплекса страны и утвердил её состав. Одним из членов новой структуры стал ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая вопросы госполитики в сфере лесного комплекса. В качестве её заместителей утверждены глава Минприроды РФ Александр Козлов и заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров. Ответственным секретарём назначен замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко.

Также членами комиссии стали замглавы МЧС Анатолий Супруновский, замминистра финансов Ирина Окладникова, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Всего в состав новой структуры вошёл 41 человек.

Интересы предпринимательства в комиссии будут представлять президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Мирон Тацюн, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков и главы крупнейших компаний в сфере лесной промышленности. Ректор УГЛТУ Евгений Платонов вошёл в число представителей научного сообщества, где также значатся и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Ирина Мельничук и глава Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Александр Мартынюк.

Созданная Михаилом Мишустиным структура будет заниматься вопросами лесной охраны, пожарного надзора, борьбы с нелегальной вырубкой и торговлей древесиной, восстановления экологического потенциала лесов, повышения доходности лесного комплекса и защиты массивов от неблагоприятных факторов. Заседания комиссии будут проводиться как минимум раз в квартал.

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